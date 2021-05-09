Фінляндія дізналася про плани Росії щодо військ у Європі

Росія готова до застосування військ у Європі - фінська розвідка / УНІАН

Росія готова використовувати свої збройні сили, зокрема і у Європі, з метою реалізації низки завдань. Посилення позицій російської держави призводить до конфронтаційної обстановки і зміцнення військової активності у Балтійському регіоні. Повернення до силової політики показує, що країни або коаліції будуть готові використовувати свої війська для захисту інтересів своїх держав. Ще одним регіоном, де найближчими роками може відбутися зіткнення наддержав, є Арктика. Про це йдеться у звіті Міністерства оборони Фінляндії про роботу військової розвідки країни.

У опублікованому документі йдеться про те, що Росія готова використовувати війська у Європі і вже продемонструвала свої військові можливості.

"Росія показала можливість і готовність використовувати, де це необхідно, збройні сили, щоб досягати своїх цілей, зокрема і у Європі", - зазначено в документі. Автори вважають, що такі дії посилюють курс на конфронтацію в Балтійському регіоні, геостратегічне значення якого зростає у зв'язку з поверненням до "силової політики".читайте такожУ Байдена попередили РФ про удар у разі нового вторгнення в Україну

При цьому наголошується, що така ситуація призводить до готовності інших держав і коаліцій використовувати збройні сили для захисту своїх інтересів. Автори доповіді сумніваються в ефективності використання військ для досягнення геополітичних цілей, проте бачать підготовку країн і до такого можливого протистояння.

"Зростаюче політичне протистояння також проявляється в здатності і готовності держав або коаліцій використовувати, за необхідності, збройні сили на території іншої держави для захисту своїх ключових інтересів, якщо вони вважатимуть це необхідним", - уточнюється в документі.

Крім того, у фінській розвідці також заявили про посилення російської військової присутності у Арктиці. Підкреслюється, що незважаючи на відносну ізоляцію регіону, ситуація там найближчими роками може змінитися, тому що "ключові гравці світової політики прагнутимуть захистити свої зростаючі інтереси у регіоні".

Військова загроза Росії у Європі та Україні