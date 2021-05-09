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Фінляндія дізналася про плани Росії щодо військ у Європі

9 травня 2021, 09:04

Найближчими роками зіткнення інтересів світових держав може статися і у Арктиці, вважають у розвідці Фінляндії.

Російські війська
Росія готова до застосування військ у Європі - фінська розвідка / УНІАН

Росія готова використовувати свої збройні сили, зокрема і у Європі, з метою реалізації низки завдань. Посилення позицій російської держави призводить до конфронтаційної обстановки і зміцнення військової активності у Балтійському регіоні. Повернення до силової політики показує, що країни або коаліції будуть готові використовувати свої війська для захисту інтересів своїх держав. Ще одним регіоном, де найближчими роками може відбутися зіткнення наддержав, є Арктика. Про це йдеться у звіті Міністерства оборони Фінляндії про роботу військової розвідки країни.

У опублікованому документі йдеться про те, що Росія готова використовувати війська у Європі і вже продемонструвала свої військові можливості.

"Росія показала можливість і готовність використовувати, де це необхідно, збройні сили, щоб досягати своїх цілей, зокрема і у Європі", - зазначено в документі. Автори вважають, що такі дії посилюють курс на конфронтацію в Балтійському регіоні, геостратегічне значення якого зростає у зв'язку з поверненням до "силової політики".читайте такожУ Байдена попередили РФ про удар у разі нового вторгнення в Україну

При цьому наголошується, що така ситуація призводить до готовності інших держав і коаліцій використовувати збройні сили для захисту своїх інтересів. Автори доповіді сумніваються в ефективності використання військ для досягнення геополітичних цілей, проте бачать підготовку країн і до такого можливого протистояння.

"Зростаюче політичне протистояння також проявляється в здатності і готовності держав або коаліцій використовувати, за необхідності, збройні сили на території іншої держави для захисту своїх ключових інтересів, якщо вони вважатимуть це необхідним", - уточнюється в документі.

Крім того, у фінській розвідці також заявили про посилення російської військової присутності у Арктиці. Підкреслюється, що незважаючи на відносну ізоляцію регіону, ситуація там найближчими роками може змінитися, тому що "ключові гравці світової політики прагнутимуть захистити свої зростаючі інтереси у регіоні".

Військова загроза Росії у Європі та Україні

  • Міністр оборони Росії Сергій Шойгу 22 квітня оголосив про відведенні військ Західного і Південного військових округів з прикордонних з українськими районами територій. Він заявив про завершення навчальних маневрів за участю військових підрозділів російської армії.
  • Експерти Conflict Intelligence заявили, що Росія, незважаючи на заяви, повністю не відвела свої війська від кордонів з Україною. За їхніми словами, військова техніка 41-ї армії залишилася під Воронежем. Подібні маневри росіяни схожі на ситуацію серпня 2014 року, коли військові угруповання РФ опинилися на Донбасі.
  • У Німеччині 4 травня заявили, що агресивна політика Росії вже наближається до кордонів Євросоюзу. Якщо Європа зіткнеться з військовою атакою РФ, то це стане ударом по всіх країнах об'єднання. Тому, як стверджує міністерка у федеральних і європейських справах землі Гессеї (ХДС) Люція Путтріх, країнам ЄС потрібно виробити консолідовану позицію щодо Москви, а в майбутньому працювати над створенням європейської армії.

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