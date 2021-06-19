У США 13-річна дівчинка за наказом жорстокої матері закопала у дворі 4-річну сестру / Reuters

У США 13-річна дівчинка за наказом матері закопала свою 4-річну сестру на задньому дворі будинку. Ця моторошна історія сталася у місті Шарлотт, штат Північна Кароліна.

Як повідомляє The Associated Press з посиланням на поліцію округу Мекленбург, дівчинку, яка померла, покарали за забруднені штани – її змусили три дні стояти у пральні. Зрештою знесилена Мігеллік впала і вдарилася головою. Її мати, 31-річна Малік Беннетт, зробила доньці штучне дихання, проте врятувати дівчинку не змогла.

Тоді жінка помістила тіло дитини у два чорних пластикових мішки для сміття і сховала в багажнику позашляховика. За п'ять днів через нестерпний запах Беннетт купила лопату і, викопавши яму на задньому дворі свого будинку, змусила старшу доньку помістити тіло сестри в яму і засипати землею.

Жінку затримали та звинуватили у вбивстві першого ступеня, жорстокому поводженні з дітьми, нанесенні тілесних ушкоджень та приховуванні смерті. З лютого 2020 року вона тричі потрапляла в поле зору правоохоронців за жорстоке поводження з дітьми, ті справи досі перебувають на розгляді.

Поліція також заарештувала 53-річну матір підозрюваної Теммі Тейлор Моффетт, яку звинуватили у приховуванні смерті і співучасті в убивстві.

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