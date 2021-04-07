У США б'ють на сполох через стан Навального

У США турбуються за Навального / Reuters

Стан здоров'я російського опозиціонера Олексія Навального викликав занепокоєння в Білому домі. Поки політик перебуває у в'язниці, то російська влада несе відповідальність за його благополуччя, заявила під час щоденного брифінгу прессекретар Білого дому Джен Псакі, передає Reuters.

"Ми стурбовані повідомленнями про погіршення здоров'я пана Навального. Ми закликаємо російську владу вжити всіх необхідних заходів для забезпечення його безпеки", - сказала Псакі.

Вона також додала, що поки Навальний перебуває в ув'язненні, то уряд Росії несе відповідальність за його здоров'я і благополуччя.

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