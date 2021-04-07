У США б'ють на сполох через стан Навального

Поки Навальний перебуває в ув'язненні, то уряд Росії несе відповідальність за його здоров'я і благополуччя.
Стан здоров'я російського опозиціонера Олексія Навального викликав занепокоєння в Білому домі. Поки політик перебуває у в'язниці, то російська влада несе відповідальність за його благополуччя, заявила під час щоденного брифінгу прессекретар Білого дому Джен Псакі, передає Reuters.
"Ми стурбовані повідомленнями про погіршення здоров'я пана Навального. Ми закликаємо російську владу вжити всіх необхідних заходів для забезпечення його безпеки", - сказала Псакі.
Вона також додала, що поки Навальний перебуває в ув'язненні, то уряд Росії несе відповідальність за його здоров'я і благополуччя.
Отруєння Навального-про що раніше писав головний редактор:
- У серпні 2020 Олексію Навальному стало дуже погано в літаку під час перельоту з Москви до Томська. Борт екстрено приземлився в Омську, опозиціонера госпіталізували.
- Пізніше стало відомо, що політик потрапив в реанімацію, перебував у важкому стані і був підключений до апарату штучної вентиляції легень. Потім з'ясувалося, що Навальний впав у кому.
- 6 жовтня Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) заявила, що її аналіз підтвердив, що в зразках фізіологічних рідин Олексія Навального є токсичні хімікати.
- 14 жовтня видання The New York Times повідомило, що експерти в Німеччині розглядають версію про те, що російський опозиціонер Олексій Навальний в день отруєння 20 серпня двічі контактував з "новачком".
- Британська газета Times з посиланням на анонімні джерела в німецьких спецслужбах повідомила про те, що Навального намагалися отруїти в Росії і вдруге - коли він лежав у штучній комі в Омську.
Автор: Катерина Трохимчук