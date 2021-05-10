У США через хакерську атаку оголосили надзвичайний стан

Під прицілом хакерів опинилася компанія, яка прокачує через свою систему по 100 млн галонів палива на добу і забезпечує ресурсом 50 млн американців.
Комп'ютерні системи одного з найбільших трубопровідних операторів США - Colonial pipeline Company – атакували хакери. Через це влада оголосила надзвичайний стан.
Як повідомляє BBC, компанія оголосила, що була змушена в суботу, 8 травня, відключити частину своїх систем через хакерську атаку, проведену з використанням програми-вимагача. Йдеться про ransomware, зазвичай такі програми зашифровують файли на уражених комп'ютерах, а за розшифровку зловмисники вимагають сплату викупу.
Компанія заявляє, що вона прокачує через свою систему по 100 млн галонів палива на добу, а це становить 45% всього палива, яке споживають на східному узбережжі, і забезпечує паливом 50 млн американців.
Надзвичайний стан знімає обмеження на транспортування палива та дозволяє доставляти нафтопродукти танкерами до Нью-Йорка.
Хакерська атака у США - про що йшлося раніше:
Інформагентство Reuters 13 грудня 2020 року опублікувало інформацію, згідно з якою хакери з Росії зламали сервери Мінфіну США та Національного управління з комунікацій. Атака була здійснена на клієнтів компанії комп'ютерної безпеки SolarWinds.
У The Washington Post з посиланням на власні інсайдерські джерела вважають, що кібератаку реалізувало угруповання Cozy Bear, пов'язане з російською розвідкою.
Передбачається, що ще навесні 2020 року хакери могли отримати відомості з електронного листування американських відомств.
Санкції США проти Росії через кібератаку:
- 22 лютого радник президента США Джо Байдена з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що Вашингтон найближчими тижнями визначиться з заходами у відповідь на торішню хакерську атаку Росії на американські федеральні відомства. Він уточнив, що це будуть не тільки санкції.
- 29 березня президент США Джо Байден вирішив продовжити на рік дію санкцій проти Російської Федерації за кібератаки на Штати.