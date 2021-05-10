У США через хакерську атаку оголосили надзвичайний стан / Reuters

Комп'ютерні системи одного з найбільших трубопровідних операторів США - Colonial pipeline Company – атакували хакери. Через це влада оголосила надзвичайний стан.

Як повідомляє BBC, компанія оголосила, що була змушена в суботу, 8 травня, відключити частину своїх систем через хакерську атаку, проведену з використанням програми-вимагача. Йдеться про ransomware, зазвичай такі програми зашифровують файли на уражених комп'ютерах, а за розшифровку зловмисники вимагають сплату викупу.

Компанія заявляє, що вона прокачує через свою систему по 100 млн галонів палива на добу, а це становить 45% всього палива, яке споживають на східному узбережжі, і забезпечує паливом 50 млн американців.

Надзвичайний стан знімає обмеження на транспортування палива та дозволяє доставляти нафтопродукти танкерами до Нью-Йорка.

Хакерська атака у США - про що йшлося раніше:

Інформагентство Reuters 13 грудня 2020 року опублікувало інформацію, згідно з якою хакери з Росії зламали сервери Мінфіну США та Національного управління з комунікацій. Атака була здійснена на клієнтів компанії комп'ютерної безпеки SolarWinds.

У The Washington Post з посиланням на власні інсайдерські джерела вважають, що кібератаку реалізувало угруповання Cozy Bear, пов'язане з російською розвідкою.

Передбачається, що ще навесні 2020 року хакери могли отримати відомості з електронного листування американських відомств.

Санкції США проти Росії через кібератаку: