УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

У США через хакерську атаку оголосили надзвичайний стан

10 травня 2021, 07:23

Під прицілом хакерів опинилася компанія, яка прокачує через свою систему по 100 млн галонів палива на добу і забезпечує ресурсом 50 млн американців.

Хакери, вірус, комп'ютери, кібератака
У США через хакерську атаку оголосили надзвичайний стан / Reuters

Комп'ютерні системи одного з найбільших трубопровідних операторів США - Colonial pipeline Company – атакували хакери. Через це влада оголосила надзвичайний стан.

Як повідомляє BBC, компанія оголосила, що була змушена в суботу, 8 травня, відключити частину своїх систем через хакерську атаку, проведену з використанням програми-вимагача. Йдеться про ransomware, зазвичай такі програми зашифровують файли на уражених комп'ютерах, а за розшифровку зловмисники вимагають сплату викупу.

Компанія заявляє, що вона прокачує через свою систему по 100 млн галонів палива на добу, а це становить 45% всього палива, яке споживають на східному узбережжі, і забезпечує паливом 50 млн американців.

Надзвичайний стан знімає обмеження на транспортування палива та дозволяє доставляти нафтопродукти танкерами до Нью-Йорка.

Хакерська атака у США - про що йшлося раніше:

Інформагентство Reuters 13 грудня 2020 року опублікувало інформацію, згідно з якою хакери з Росії зламали сервери Мінфіну США та Національного управління з комунікацій. Атака була здійснена на клієнтів компанії комп'ютерної безпеки SolarWinds.

У The Washington Post з посиланням на власні інсайдерські джерела вважають, що кібератаку реалізувало угруповання Cozy Bear, пов'язане з російською розвідкою.

Передбачається, що ще навесні 2020 року хакери могли отримати відомості з електронного листування американських відомств.

Санкції США проти Росії через кібератаку:

  • 22 лютого радник президента США Джо Байдена з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що Вашингтон найближчими тижнями визначиться з заходами у відповідь на торішню хакерську атаку Росії на американські федеральні відомства. Він уточнив, що це будуть не тільки санкції.
  • 29 березня президент США Джо Байден вирішив продовжити на рік дію санкцій проти Російської Федерації за кібератаки на Штати.

новини США кібератака хакерська атака
Зараз ви переглядаєте новину «У США через хакерську атаку оголосили надзвичайний стан». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Що готують на Радоницю: меню і рецепти поминальних стравЩо готують на Радоницю: меню і рецепти поминальних страв Надя Дорофєєва опустила шлейки на ліфчику в звабливій фотосесіїНадя Дорофєєва опустила шлейки на ліфчику в звабливій фотосесії "Очікував глушину": Макаревич зізнався, що його вразило на Західній Україні"Очікував глушину": Макаревич зізнався, що його вразило на Західній Україні З якими чоловіками у жінок найпотужніші оргазми - відповідь вченихЗ якими чоловіками у жінок найпотужніші оргазми - відповідь вчених 8 травня 2021 - свято пам'яті і примирення і День Марка: прикмети8 травня 2021 - свято пам'яті і примирення і День Марка: прикмети

Останні новини

17:05
Гороскоп всіх знаків Зодіаку на два дні: виклик молодика і згасання почуттів
16:57
Кривава стрілянина в школі в Казані: всі подробиці та фото Відео
16:54
"Велике будівництво": перший в Україні хайвей заливають фінальним шаром цементобетону
16:40
Кулеба зробив важливу заяву про надання Україні ПДЧ в НАТО Відео
16:24
Молодий Місяць у травні 2021 року на носі: чого уникати і чим зайнятися Відео
Реклама
16:00
Медведчук і Козак звинувачуються в держзраді: підписаний документ Відео
15:56
Як і скільки варити яйця пашот: найпростіший рецепт Відео
15:56
Лідер Вечірнього Кварталу і Ліги сміху озвучив Кролика Петрика у новому фільмі Відео
15:49
В СБУ перерахували напрямки, за якими Росія може напасти на Україну Відео
15:30
У Києві почали обшукувати будинок кума Путіна: нардеп назвав причину Фото Відео
14:56
Голлівуд влаштував расовий скандал проти головного конкурента премії Оскар
14:31
Зеленський оцінив, як Росія відводить війська від українського кордону Відео
14:23
Лікарі назвали проблему зі слухом ознакою небезпечного і швидкого захворювання Відео
14:16
"Я усвідомив, що я бог і монстр": стрілок пояснив, що сталося в Казані Відео
13:50
Магнітна буря з 11 травня 2021: як пережити червоний удар в 5 балів Відео
13:45
Як відлякати комарів натуральними засобами і в чому небезпека Відео
13:39
РНБО готує "Закон про олігархів": до списку внесли 13 осіб
13:32
Бійня в Казані: ЗМІ дізналися можливий мотив нападу на гімназію Відео
13:28
Синоптик розповіла, які регіони України заллє дощами Відео
13:26
Названо 50 найздоровіших продуктів за всі часи: повний список Відео
Реклама
13:01
З'явилися офіційний трейлер і сюжет фільму Веном 2 Відео
12:57
Заважала бити дружину: на Одещині п'яний чоловік підпалив сусідку (фото)
12:54
Зеленський пояснив, чи чекати нападу Росії і чи готова до атаки Україна Відео
12:37
Викрадення судді Чауса: схоплено одного з підозрюваних Відео
12:36
Путін дав термінове доручення через бійню у казанській гімназії
12:31
Дружина Лещенка зухвало відреагувала на скандал через концерт у Москві
12:31
Шмигаль розповів, чи чекати бізнесу підвищення податків Відео
11:43
Знижує ризик діабету, зміцнює серце і бореться з раком: цей дешевий продукт може допомогти Відео
11:36
У Міненергетики пояснили, чому потрібно терміново вдвічі підвищувати тарифи на світло Відео
11:25
Скандальний роман 8-річної Маханець з 13-річним підлітком отримав новий виток розвитку Відео
11:19
Надя Дорофєєва опустила шлейки на ліфчику в звабливій фотосесії
11:11
Путін отримав золоту акцію Погляд
10:41
"Посміявся - нехай працює": Жириновський захотів вигнати Урганта з телебачення Відео
10:40
Симптоми раку простати: біль у двох частинах тіла може бути ознакою поширення пухлини Відео
10:23
До України підступає найнебезпечніший вид COVID-19: у МОЗ розповіли про загрозу Відео
10:17
Лікарі вказали на небезпеку картопляного пюре: на що звернути увагу Відео
10:13
Чи вирішить Росія водну проблему Криму, пробивши дно Погляд
09:52
Антиукраїнський скандал з дочкою судді: стало відомо, чи відрахують її з університету Відео
09:45
Генсек ООН розповів, чи буде говорити з Лавровим про Україну Відео
09:12
Вчені пов'язали каву з неприємними порушеннями роботи головного органу Відео
Реклама
09:05
Коли в Україні повністю скасують карантин: у Кабміні дали відповідь Відео
09:02
Києву загрожує неприємний погодний сюрприз – синоптик назвав дату Відео
08:46
Рак кишківника: вчені назвали напій, який подвоює ризик Відео
08:17
COVID-19 в Україні 11 травня: після свят кількість виявлених хворих різко впала Відео
08:05
У лісабонському аеропорту українець помер після тортур: з'явилося рішення суду Відео
07:59
Саміт НАТО в червні: експерт пояснив, чому ПДЧ для України не такий важливий Відео
07:44
Експерт розповів про водний колапс в Криму і дав сумний прогноз Відео
07:21
Пандемія COVID-19: у ВООЗ заявили, що світ вийшов на плато, але є нюанс Відео
07:13
Відпустка-2021: в які країни зможуть поїхати українці
06:53
Названо сім продуктів, які можуть полегшити симптоми алергії Відео
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти