Хакерів РФ звинуватили в кібератаці на трубопровід США Colonial Pipeline

Хакерів РФ звинуватили в атаці на США / Фото : laowai.ru

Стали відомі подробиці хакерської атаки, яка була здійснена на американський трубопровід Colonial Pipeline.

За даними колишнього високопоставленого чиновника, якими він поділився з CNN, за атакою стоїть злочинне угруповання DarkSide з Росії.

За словами джерела CNN, діяльність DarkSide зазвичай націлена на країни, де не говорять російською.

У свою чергу за даними джерела NBC News, що хоча російські хакери часто працюють в Кремлі як "фрілансери", перші ознаки вказують на те, що це була злочинна схема, а не напад з боку держави.

Угруповання DarkSide - що відомо:

DarkSide розробляє програмне забезпечення, яке використовується для шифрування та крадіжки даних, потім навчає "афілійованих осіб", які отримують інструментарій, що містить програмне забезпечення, шаблон електронного листа із запитом вимагача та навчання, як проводити атаки. Потім кіберзлочинці-партнери виплачують DarkSide відсоток від своїх доходів від будь-яких успішних атак програм-вимагачів.

Хакерська атака на трубопровід Colonial Pipeline