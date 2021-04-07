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У США назвали ключовий крок для вступу України до НАТО

7 квітня 2021, 20:11
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Ключовим кроком України для членства в НАТО є реформа.

США, Прапор
У США висловилися про вступ України до НАТО / Reuters

У США назвали ключовий крок на шляху України в НАТО. За словами тимчасово повіреної у справах США в Україні Христини Квін, реформа Служби безпеки України є ключовим кроком для вступу України в НАТО.

"Спецслужба повинна бути реформована відповідно до євроатлантичних принципів", - повідомило посольство за підсумками зустрічі тимчасово повіреної у справах США в Україні Христини Квін з нардепом Мар'яною Безуглою.

"Вдячні за очолювану нею роботу над законопроектом щодо СБУ. Реформування служби відповідно до євроатлантичних принципів і кращих практик є ключовим кроком на шляху України до НАТО", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, напередодні президент України Володимир Зеленський провів переговори з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом і закликав його якомога швидше надати країні План дій щодо членства, назвавши Альянс – "єдиним шляхом до закінчення війни на Донбасі".

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У президента Росії Володимира Путіна заявили, що вступ України до НАТО тільки погіршить ситуацію на Донбасі. При цьому Москва хоче, щоб українська влада "прислухалася до жителів окупованих територій".

Вступ України до НАТО - про що раніше повідомляв Главред:

  • В Офісі президента заявили, що Україна хоче отримати чіткий сигнал від США про членстві країни в НАТО.
  • У грудні минулого року заступник Міністра закордонних справ України Еміне Джепарова заявила, що Київ розраховує приєднатися до НАТО вже в 2030 році.
  • Президент України Володимир Зеленський у своєму недавньому інтерв'ю американському виданню Axios сказав, що українська держава продовжує перебувати в стані війни з Росією. Тому він хотів би запитати у нового президента США Джо Байдена, чому Україна досі не в НАТО.

НАТО новини США Україна Христина Квін
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