У США назвали ключовий крок для вступу України до НАТО

У США висловилися про вступ України до НАТО / Reuters

У США назвали ключовий крок на шляху України в НАТО. За словами тимчасово повіреної у справах США в Україні Христини Квін, реформа Служби безпеки України є ключовим кроком для вступу України в НАТО.

"Спецслужба повинна бути реформована відповідно до євроатлантичних принципів", - повідомило посольство за підсумками зустрічі тимчасово повіреної у справах США в Україні Христини Квін з нардепом Мар'яною Безуглою.

"Вдячні за очолювану нею роботу над законопроектом щодо СБУ. Реформування служби відповідно до євроатлантичних принципів і кращих практик є ключовим кроком на шляху України до НАТО", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, напередодні президент України Володимир Зеленський провів переговори з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом і закликав його якомога швидше надати країні План дій щодо членства, назвавши Альянс – "єдиним шляхом до закінчення війни на Донбасі".

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У президента Росії Володимира Путіна заявили, що вступ України до НАТО тільки погіршить ситуацію на Донбасі. При цьому Москва хоче, щоб українська влада "прислухалася до жителів окупованих територій".

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