У США виявили спалах чуми: померла 10-річна дівчинка / Pixabay.com

В американському штаті Колорадо органи охорони здоров'я розслідують можливий спалах чуми після того, як на початку липня померла 10-річна дівчинка від ускладнень, пов'язаних, ймовірно, з цим небезпечним захворюванням. Цей випадок - перший з 2015 року.

Як пишуть видання Dailymail і WGN9, дівчинка, яка померла, жила в окрузі Ла-Плата на південному заході Колорадо. Після її загибелі фахівці почали лабораторну перевірку. Результати досліджень показали, що у відразу шести округах цього штату були лабораторно підтверджені повідомлення про чуму у тварин, а також бліх.

Уточнюється, що ще 18 травня місцевих жителів закликали вжити заходів обережності після того, як в окрузі Ель-Пасо була виявлена заражена чумою білка.

"Чума присутня в Колорадо, принаймні з 1940-х років, і випадки зараження диких гризунів у штаті реєструються все частіше. Хоча ми спостерігаємо велику активність чуми протягом літа, хворобу можна виявити у гризунів цілий рік, іноді вона передається іншим видам диких тварин, а також домашнім кішкам і собакам", — розповів лікар Дженніфер Хаус.

Зазначається, що з 2005 до 2020 років у штаті зареєстровано 22 випадки чуми. Дев'ять з них - у графстві Ла-Плата. За даними Colorado Public Radio, у 2015 році у всій країні від чуми померли чотири людини. Зокрема, двоє з Колорадо: дорослий з округу Пуебло і підліток з округу Ларімер.

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Відомо, що це захворювання викликається бактеріями, які здатні передаватися людині через укуси інфікованих бліх або при контакті з інфікованими тваринами.

Медики кажуть, що в разі раннього виявлення чума лікується. Більшість симптомів дуже схожі на грип: лихоманка, озноб, головний біль, слабкість і кашель. Інфекція часто призводить до хворобливості або збільшення лімфатичних вузлів і зміни кольору шкіри. Людям рекомендується триматися якомога далі від гризунів, в тому числі і від білок.

читайте такожКитай "подарував" світу бубонну чуму: що це, симптоми і чи загрожує нова пандеміяНагадаємо, у серпні 2020 року повідомлялося, що в американському штаті Каліфорнія зареєстрували випадок зараження чумою. Хворобу підчепив житель округу Ельдорадо.

Ймовірно, чоловік заразився після укусу блохи, коли вигулював собаку біля річки Траки.