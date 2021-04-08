У США звернулися до України через агресію РФ на Донбасі

Держдеп США зробив заяву через ескалацію на Донбасі / Reuters

Вашингтон підтримує стриману і відповідальну позицію України на тлі ескалації російської агресії. Як заявив заступник помічника держсекретаря США Джордж Кент, США закликають Київ продовжувати цей підхід.

"Росія робить кроки, які посилюють стурбованість. Україна ж досі була стриманою і відповідальною, і ми закликаємо українських лідерів продовжувати цей підхід", - сказав Кент на онлайнконференції, яку організувала американсько-українська ділова рада.

Представник Держдепу також висловив стурбованість накопиченням російських сил біля українського кордону, а також відправкою Росією своїх військових кораблів у Чорне море під виглядом навчань.

Занепокоєння у Вашингтона, за словами Кента, також викликає агресивна кампанії дезінформації з боку Росії, зокрема заяви прессекретаря Кремля і глави російського МЗС.

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