У США звернулися до України через агресію РФ на Донбасі

США підтримують позицію України щодо ескалації агресії Росії.
Вашингтон підтримує стриману і відповідальну позицію України на тлі ескалації російської агресії. Як заявив заступник помічника держсекретаря США Джордж Кент, США закликають Київ продовжувати цей підхід.
"Росія робить кроки, які посилюють стурбованість. Україна ж досі була стриманою і відповідальною, і ми закликаємо українських лідерів продовжувати цей підхід", - сказав Кент на онлайнконференції, яку організувала американсько-українська ділова рада.
Представник Держдепу також висловив стурбованість накопиченням російських сил біля українського кордону, а також відправкою Росією своїх військових кораблів у Чорне море під виглядом навчань.
Занепокоєння у Вашингтона, за словами Кента, також викликає агресивна кампанії дезінформації з боку Росії, зокрема заяви прессекретаря Кремля і глави російського МЗС.
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Ситуація на Донбасі - про що раніше повідомляв Главред:
- Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня заявив, що Росія проводить заходи щодо стягування військ до кордонів України. Росіяни пояснюють свої дії перекиданням військових сил в рамках підготовки до військових навчань Захід-2021.
- Спікер Кремля Дмитро Пєсков 2 квітня звинуватив Україну в провокаціях на Донбасі і заявив, що ситуація в регіоні стала "вельми лякаючою". За його словами, РФ вживе заходів у тому випадку, якщо Північноатлантичний альянс посилить свої війська навколо України.
- Нардеп від фракції Голос Роман Костенко вважає, що на даний момент немає ризику військового нападу Росії на Україну. Однак якщо такий сценарій стане можливим, російські війська підуть не через Донбас, так як цей регіон є найбільш захищеною українською територією.