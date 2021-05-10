У США звинуватили Путіна в репресіях за методом Китаю

Володимир Путін розглядає вільну і незалежну пресу як загрозу, пише The Washington Post.
Кремль веде скоординовану політику в спробі знищення громадянського суспільства в Росії.
Як пише американське видання The Washington Post, популярне незалежне російське видання Медуза тепер зобов'язане позначати свої матеріали поясненням про присвоєний ЗМІ статус іноземного агента, що є чорною міткою, яка ставить видання на межу виживання.
Журналісти зазначають, що президент РФ Володимир Путін розглядає вільну і незалежну пресу як загрозу.
Автори матеріалу зазначають, що Путін любить вивчати репресивні методи у голови КНР Сі Цзіньпіна, уряд якого п'ять років тому схвалив закон про "іноземного агента" з обмеження і покарання неурядових організацій.
У матеріалі порівнюється арешт у 2015 році понад 300 адвокатів та активістів у Китаї з арештом у РФ Івана Павлова, одного з найвідоміших російських правозахисників, який представляв опозиціонера Олексія Навального.
"В останні місяці Путін різко загострив тиск на громадянське суспільство, намагаючись вбити Навального і знищити його організацію. Це кампанія, яка не повинна тривати без наслідків з боку західних урядів", - констатує The Post.
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Санкції США проти Росії:
- Президент США Джо Байден підписав нове розпорядження про санкціях проти РФ 15 квітня.
- Росію карають за дії її уряду і спецслужб проти суверенітету та інтересів США (підрив проведення вільних виборів, участь у зловмисних кібератаці проти США, корумпування іноземних урядів, порушення міжнародного права).
- Санкції накладені на вісім фізичних і юридичних осіб, пов'язаних з триваючою російською окупацією і репресіями в Криму.
- Заборонено фінансовим установам США брати участь на первинному ринку рублевих або нерублевих облігацій РФ, випущених після 14 червня 2021 р.
- Санкції накладені на шість російських технологічних компаній, які надають підтримку кіберпрограмі російських спецслужб.
- Накладено санкції на 32 юридичних і фізичних осіб, які здійснюють спрямовані урядом Росії спроби вплинути на президентські вибори в США.
- США висилають десять співробітників з російської дипломатичної місії у Вашингтоні. В особовому складі є представники російських спецслужб, вказується в повідомленні.