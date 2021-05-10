У США звинуватили Путіна в репресіях за методом Китаю

Володимир Путін / Reuters

Кремль веде скоординовану політику в спробі знищення громадянського суспільства в Росії.

Як пише американське видання The Washington Post, популярне незалежне російське видання Медуза тепер зобов'язане позначати свої матеріали поясненням про присвоєний ЗМІ статус іноземного агента, що є чорною міткою, яка ставить видання на межу виживання.

Журналісти зазначають, що президент РФ Володимир Путін розглядає вільну і незалежну пресу як загрозу.

Автори матеріалу зазначають, що Путін любить вивчати репресивні методи у голови КНР Сі Цзіньпіна, уряд якого п'ять років тому схвалив закон про "іноземного агента" з обмеження і покарання неурядових організацій.

У матеріалі порівнюється арешт у 2015 році понад 300 адвокатів та активістів у Китаї з арештом у РФ Івана Павлова, одного з найвідоміших російських правозахисників, який представляв опозиціонера Олексія Навального.

"В останні місяці Путін різко загострив тиск на громадянське суспільство, намагаючись вбити Навального і знищити його організацію. Це кампанія, яка не повинна тривати без наслідків з боку західних урядів", - констатує The Post.

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