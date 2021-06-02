У США пояснили потурання Байдена Путіну і згадали Україну

Вторгнення РФ до Криму зміцнює позиції Володимира Путіна, підкреслив Майкл Маккол.
На зустрічі президентів Джо Байдена з Володимиром Путіним однією з тем обговорення стане підтримка, яку РФ надає Олександру Лукашенку, заявив член Комітету у закордонних справах Палати представників конгресмен-республіканець Майкл Маккол.
"Інцидент з літаком був повністю спланований заздалегідь - можливо, Путіним і його спецслужбами разом з Лукашенком. Про це може говорити той факт, що на борту літака перебували співробітники російської розвідки. Думаю, вони були частиною цієї операції. Якщо це так, то Росія і Путін є співучасниками викрадення літака" - підкреслив він у коментарі Голосу Америки.
Одночасно, Маккол охарактеризував нинішній стан дипломатії між Росією і Сполученими Штатами як, "можливо, одне з найбільш напружених" за всю історію. Він також вважає, що послаблення Кремлю щодо проекту Північний потік-2 можуть загрожувати національній безпеці США.
У той же час він розкритикував потуральну позицію Байдена по відношенню до Путіна.
"Байден, як мені здається, в даному випадку тільки стрясає повітря: він виступає з гучними заявами про Путіна, але при цьому, схоже, надає йому все, що той забажає, будь то угода за договором СНО-3 або фінансові послаблення проекту путінського трубопроводу, який не відповідає інтересам нашої національної безпеки. До того ж, Північний потік-2 прокладений в обхід України і є для неї більмом на оці, оскільки росіяни вторглися в Крим і зараз займають частину українських територій. Все це зміцнює позиції Путіна, підстьобує його і заодно збагачує, оскільки найголовніше для нього – доходи від продажу енергоносіїв. На цьому тримається його економіка, а проект Північний потік-2 дозволить йому домогтися істотного зростання економіки" – додав Маккол.
Зустріч Байдена з Путіним - про що повідомлялося раніше:
- Раніше відбулася зустріч помічника президента США з питань нацбезпеки Джейка Саллівана і секретаря російського Радбезу Миколи Патрушева. Сторони провели консультації, за підсумком яких держави випустили заяви, що підтверджують наміри провести американо-Російський саміт, який включає зустріч Джо Байдена з Володимиром Путіним.
- Пізніше журналісти американського телеканалу CNN з посиланням на двох американських чиновників повідомили про те, що зустріч Байдена і Путіна може відбутися 15-16 червня в Женеві.
- У Білому домі і Кремлі зробили офіційні заяви, згідно з якими саміт США і Росії пройде 16 червня в Женеві.