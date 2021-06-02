У США пояснили потурання Байдена Путіну і згадали Україну

Джо Байден і Володимир Путін / Reuters

На зустрічі президентів Джо Байдена з Володимиром Путіним однією з тем обговорення стане підтримка, яку РФ надає Олександру Лукашенку, заявив член Комітету у закордонних справах Палати представників конгресмен-республіканець Майкл Маккол.

"Інцидент з літаком був повністю спланований заздалегідь - можливо, Путіним і його спецслужбами разом з Лукашенком. Про це може говорити той факт, що на борту літака перебували співробітники російської розвідки. Думаю, вони були частиною цієї операції. Якщо це так, то Росія і Путін є співучасниками викрадення літака" - підкреслив він у коментарі Голосу Америки.

Одночасно, Маккол охарактеризував нинішній стан дипломатії між Росією і Сполученими Штатами як, "можливо, одне з найбільш напружених" за всю історію. Він також вважає, що послаблення Кремлю щодо проекту Північний потік-2 можуть загрожувати національній безпеці США.

У той же час він розкритикував потуральну позицію Байдена по відношенню до Путіна.

"Байден, як мені здається, в даному випадку тільки стрясає повітря: він виступає з гучними заявами про Путіна, але при цьому, схоже, надає йому все, що той забажає, будь то угода за договором СНО-3 або фінансові послаблення проекту путінського трубопроводу, який не відповідає інтересам нашої національної безпеки. До того ж, Північний потік-2 прокладений в обхід України і є для неї більмом на оці, оскільки росіяни вторглися в Крим і зараз займають частину українських територій. Все це зміцнює позиції Путіна, підстьобує його і заодно збагачує, оскільки найголовніше для нього – доходи від продажу енергоносіїв. На цьому тримається його економіка, а проект Північний потік-2 дозволить йому домогтися істотного зростання економіки" – додав Маккол.

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