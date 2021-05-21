У США оголосили про нову ініціативу щодо розтрощення Північного потоку-2

Республіканці пропонують впровадити санкції проти всіх компаній, які працюють з Північним потоком-2 / Reuters

Сенатори від Республіканської партії зареєстрували в Сенаті США законопроект, що передбачає впровадження санкцій проти компаній, які задіяні в будівництві російського газопроводу Північний потік-2. Ініціатива передбачає посилення санкцій проти Росії, гендиректора Nord Stream 2 Матіаса Варніга і всіх компаній, які працюють з проектом. Документ з'явився на знак протесту "республіканців" проти зняття санкцій з компанії-оператора трубопроводу СП-2.

"Чотирнадцять сенаторів-республіканців у четвер представили законопроект, який знову впроваджує санкції щодо компаній, що беруть участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2", після того, як адміністрація Байдена оголосила про їх скасування на початку цього тижня", - повідомляє видання The Hill.

Згідно з даними журналістів, документом передбачено розширення санкцій проти Росії і гендиректора компанії Nord Stream 2 Матіаса Варніга. При цьому дія закону e разі його прийняття буде поширюватися на "субпідрядників будь-якої організації, яка працює з газопроводом Північний потік-2".

Як вважають співавтори законодавчої ініціативи, будівництво СП-2 слід зупинити, щоб уникнути проблем для національної безпеки США.читайте такожПодачка Путіну: навіщо у США захотіли скасувати санкції проти Північного потоку-2

"Трубопровід Путіна треба зупинити, і я закликаю своїх колег приєднатися до цих зусиль, перш ніж адміністрація змусить Сполучені Штати на власному гіркому досвіді зрозуміти, чому енергетична безпека означає національну безпеку", - сказав сенатор Кевін Крамер.

Крім того, запропонував зупинити будівництво газопроводу і глава Сенату з міжнародних відносин Боб Менендес. За його словами, Білий дім повинен відкликати свою заяву про зняття санкцій.читайте такожІлларіонов пояснив, навіщо Європі СП-2 замість транзиту газу через Україну

"Я закликаю адміністрацію зняти пластир, скасувати ці відмови і продовжити санкції, санкціоновані Конгресом... Адміністрація заявила, що будівництво трубопроводу - погана ідея і що це російський проект зловмисного впливу. Я поділяю цю думку, але не розумію, як сьогоднішнє рішення сприятиме зусиллям США з протидії російській агресії у Європі", - підкреслив сенатор Менендес.

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