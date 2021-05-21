У США оголосили про нову ініціативу щодо розтрощення Північного потоку-2

Сенатори-республіканці закликають зупинити "трубопровід Путіна", щоб уникнути загрози національній безпеці Вашингтона.
Сенатори від Республіканської партії зареєстрували в Сенаті США законопроект, що передбачає впровадження санкцій проти компаній, які задіяні в будівництві російського газопроводу Північний потік-2. Ініціатива передбачає посилення санкцій проти Росії, гендиректора Nord Stream 2 Матіаса Варніга і всіх компаній, які працюють з проектом. Документ з'явився на знак протесту "республіканців" проти зняття санкцій з компанії-оператора трубопроводу СП-2.
"Чотирнадцять сенаторів-республіканців у четвер представили законопроект, який знову впроваджує санкції щодо компаній, що беруть участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2", після того, як адміністрація Байдена оголосила про їх скасування на початку цього тижня", - повідомляє видання The Hill.
Згідно з даними журналістів, документом передбачено розширення санкцій проти Росії і гендиректора компанії Nord Stream 2 Матіаса Варніга. При цьому дія закону e разі його прийняття буде поширюватися на "субпідрядників будь-якої організації, яка працює з газопроводом Північний потік-2".
Як вважають співавтори законодавчої ініціативи, будівництво СП-2 слід зупинити, щоб уникнути проблем для національної безпеки США.читайте такожПодачка Путіну: навіщо у США захотіли скасувати санкції проти Північного потоку-2
"Трубопровід Путіна треба зупинити, і я закликаю своїх колег приєднатися до цих зусиль, перш ніж адміністрація змусить Сполучені Штати на власному гіркому досвіді зрозуміти, чому енергетична безпека означає національну безпеку", - сказав сенатор Кевін Крамер.
Крім того, запропонував зупинити будівництво газопроводу і глава Сенату з міжнародних відносин Боб Менендес. За його словами, Білий дім повинен відкликати свою заяву про зняття санкцій.читайте такожІлларіонов пояснив, навіщо Європі СП-2 замість транзиту газу через Україну
"Я закликаю адміністрацію зняти пластир, скасувати ці відмови і продовжити санкції, санкціоновані Конгресом... Адміністрація заявила, що будівництво трубопроводу - погана ідея і що це російський проект зловмисного впливу. Я поділяю цю думку, але не розумію, як сьогоднішнє рішення сприятиме зусиллям США з протидії російській агресії у Європі", - підкреслив сенатор Менендес.
Північний потік-2 новини
- Раніше американське інформагентство Axios з посиланням на свої інсайдерські джерела повідомило, що адміністрація Байдена прийняла рішення відмовитися від санкцій проти компанії-оператора газопроводу СП-2 Nord Stream 2 AG та її гендиректора Матіаса Варніга. Причиною такого рішення є прагнення Штатів налагодити відносини з Німеччиною. Пізніше таку ж інформацію поширило і інформагентство Reuters.
- При цьому видання Politico з посиланням на власні джерела акцентувало увагу на тому, що США продовжуватимуть санкційний тиск на Північний потік-2. Зокрема, Вашингтон планує впровадити санкції проти чотирьох кораблів, задіяних у будівництві трубопроводу.
- Глава МЗС Німеччини Хайко Маас підтвердив відомості, згідно з якими Вашингтон відмовився від обмежень проти Nord Stream 2 і гендиректора компанії Матіаса Варніга, який є громадянином ФРН.
- Після того, як глава Держдепу Ентоні Блінкен підтвердив цю інформацію і сказав, що рішення США щодо Північного потоку-2 відповідає національним інтересам Америки, у Байдена вирішили пояснити ситуацію.
- Зокрема, прессекретарка президента Джен Псакі заявила, що Вашингтон не може зупинити проект СП-2, будівництво якого завершено на 95%.