УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

У США оголосили про нову ініціативу щодо розтрощення Північного потоку-2

21 травня 2021, 08:07

Сенатори-республіканці закликають зупинити "трубопровід Путіна", щоб уникнути загрози національній безпеці Вашингтона.

Північний потік-2
Республіканці пропонують впровадити санкції проти всіх компаній, які працюють з Північним потоком-2 / Reuters

Сенатори від Республіканської партії зареєстрували в Сенаті США законопроект, що передбачає впровадження санкцій проти компаній, які задіяні в будівництві російського газопроводу Північний потік-2. Ініціатива передбачає посилення санкцій проти Росії, гендиректора Nord Stream 2 Матіаса Варніга і всіх компаній, які працюють з проектом. Документ з'явився на знак протесту "республіканців" проти зняття санкцій з компанії-оператора трубопроводу СП-2.

"Чотирнадцять сенаторів-республіканців у четвер представили законопроект, який знову впроваджує санкції щодо компаній, що беруть участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2", після того, як адміністрація Байдена оголосила про їх скасування на початку цього тижня", - повідомляє видання The Hill.

Згідно з даними журналістів, документом передбачено розширення санкцій проти Росії і гендиректора компанії Nord Stream 2 Матіаса Варніга. При цьому дія закону e разі його прийняття буде поширюватися на "субпідрядників будь-якої організації, яка працює з газопроводом Північний потік-2".

Як вважають співавтори законодавчої ініціативи, будівництво СП-2 слід зупинити, щоб уникнути проблем для національної безпеки США.читайте такожПодачка Путіну: навіщо у США захотіли скасувати санкції проти Північного потоку-2

"Трубопровід Путіна треба зупинити, і я закликаю своїх колег приєднатися до цих зусиль, перш ніж адміністрація змусить Сполучені Штати на власному гіркому досвіді зрозуміти, чому енергетична безпека означає національну безпеку", - сказав сенатор Кевін Крамер.

Крім того, запропонував зупинити будівництво газопроводу і глава Сенату з міжнародних відносин Боб Менендес. За його словами, Білий дім повинен відкликати свою заяву про зняття санкцій.читайте такожІлларіонов пояснив, навіщо Європі СП-2 замість транзиту газу через Україну

"Я закликаю адміністрацію зняти пластир, скасувати ці відмови і продовжити санкції, санкціоновані Конгресом... Адміністрація заявила, що будівництво трубопроводу - погана ідея і що це російський проект зловмисного впливу. Я поділяю цю думку, але не розумію, як сьогоднішнє рішення сприятиме зусиллям США з протидії російській агресії у Європі", - підкреслив сенатор Менендес.

Північний потік-2 новини

новини США санкції США Північний потік-2
Зараз ви переглядаєте новину «У США оголосили про нову ініціативу щодо розтрощення Північного потоку-2». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Привітання на День банківського працівника та картинки з Днем банкіраПривітання на День банківського працівника та картинки з Днем банкіра Названо сири, які небезпечні і корисні для здоров'яНазвано сири, які небезпечні і корисні для здоров'я У Білорусі розбився "дефіцитний" військовий літак: подробиці трагедії та імена жертвУ Білорусі розбився "дефіцитний" військовий літак: подробиці трагедії та імена жертв Тіна Кароль розповіла про загадкові плани щодо дітейТіна Кароль розповіла про загадкові плани щодо дітей День святого Миколая 2021: не можна робити на Ніколу ЗимовогоДень святого Миколая 2021: не можна робити на Ніколу Зимового

Останні новини

09:38
У моду на літо 2021 вриваються неймовірні солом'яні сумки
09:37
У Кремлі зробили заяву у відповідь на нові санкції США проти Північного потоку-2 Відео
09:34
Україна може перемогти на Євробаченні-2021, але не ясно, що ми будемо з цим робити - Денис Путінцев
09:24
Змаганням "проросійських совків" і "патріотичних патріотів" виборця вже не візьмеш Погляд
08:52
У Путіна відреагували на санкції Зеленського проти Росії і ватажків "ЛДНР" Відео
Реклама
08:26
Коронавірус в Україні послабив хватку, але жертв за минулу добу все ще сила-силенна Відео
08:18
Гороскоп на сьогодні 22 травня 2021 року всіх знаків Зодіаку: зустріч з половинкою та загрози Відео
07:46
"Українці у вишиванках бидло, а парад х**ня": скандалістку з Харкова виперли з роботи
07:45
Розпродаж в Steam: Cyberpunk 2077, "Відьмак 3" і багато іншого Відео
07:08
Нові міністри щомісяця: чи наважиться влада замінити прем'єра Погляд
06:32
Україні загрожують тарифні бунти: експерт назвав головну причину Відео
06:15
Політолог розкрив несподівану роль України у зустрічі Байдена і Путіна Відео
06:02
Удар по Порошенку: ексгенпрокурор пояснив несподіваний поворот у справі Медведчука Відео
05:36
Гороскоп на завтра 23 травня 2021 року всіх знаків Зодіаку: кому загрожує фатальне знайомство
05:34
Експерт розповів, як у США виступили проти Байдена і за Україну щодо СП-2 Відео
05:33
Чи загрожує Порошенку реальний вирок: аналітик дав прогноз Відео
05:05
З Днем святого Миколая 2021: привітання в прозі, вірші і картинки
04:22
Українцям пообіцяли тепло до +26°, але попередили про зливи з грозами Відео
03:52
Українська гімнастка засвітила шикарні груди на пікантному фото
03:02
День святого Миколая 2021: не можна робити на Ніколу Зимового Відео
Реклама
02:17
Експерт розповів, чи будуть наслідки "наїзду" Зеленського на Меркель і Макрона Відео
00:49
Ремастер культової Samorost став безплатним на всіх платформах Відео
00:19
Синоптик назвав найспекотніший місяць літа 2021 в Україні Відео
00:10
Продюсер озвучив сенс участі Go-A на Євробаченні і де взяти грошей на новий конкурс Відео
21 травня, п'ятниця
23:54
Євробачення-2022: хто з артистів зобов'язаний поїхати на конкурс Відео
23:26
"План Б і План С": Разумков розповів, що робити Україні з Північним потоком-2 Відео
23:15
Експерт оцінив ймовірність "політичної перемоги" України на Євробаченні
23:09
Повний місяць у травні 2021: коли настане, що можна робити і як змінити життя Відео
23:02
США вдарили новими санкціями по Росії Відео
22:44
Чому ескалація між Палестиною та Ізраїлем була не останньою Погляд
22:37
Синоптики розповіли, чи слід чекати на "сюрпризи" від погоди на вихідних Відео
22:32
Чому "вишиванка-косовортка" Зеленського - далеко не останній привід для хейта - експерт Відео
21:58
Розмитнювати авто в Україні збираються через Дію Відео
21:57
Зеленський схвалив нові санкції: повний перелік юросіб, які потрапили під заборону Відео
21:38
Разумков зізнався, чому й досі не прищепився від коронавірусу Відео
21:11
Як Путін випадково врятував рейтинг Зеленського Погляд
21:03
Зеленський впровадив санкції проти "злодіїв у законі": хто потрапив до списку Відео
21:02
День святого Миколая Весняного 22 травня: що робити в його свято в травні
20:55
Побиття поліцейського колегами у Дніпрі: ЗМІ дізналися про махінації зі звільненням Відео
20:05
OnePlus випустить розумний годинник в стилі Cyberpunk 2077 Відео
Реклама
20:02
У столиці "героїня парковки" залізла на евакуатор і відбивалася від копів Відео
19:52
Українському немовляті зібрали 60 мільйонів на найдорожчі ліки у світі
19:32
США вимагатимуть "бонусів" від РФ за відмову від санкцій щодо Північного потоку-2 Погляд
19:06
У Росії загинули 10 робітників – головні подробиці та ключова причина Відео
19:05
Лавров вибухнув порівнянням США і країн Балтії з "гопниками" Відео
19:00
Пам'ятайте Clubhouse? Соцмережа запустила Android-версію програми в Україні
18:39
У Києві п'яна "вдрабадан" жінка протаранила авто, називаючись"полковником поліції"
18:39
Окупанти почали дірявити дно Азовського моря заради потреб Криму
18:22
Санта Дімопулос відзначає 34-річчя - творчий шлях і кращі пісні дівчини Відео
17:55
У космічному симуляторі No Man's Sky проходить кросовер з Mass Effect Відео
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти