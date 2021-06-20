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У США оголосили про замороження допомоги Україні на 100 $ мільйонів і зробили попередження Росії

20 червня 2021, 21:14

У ситуації з наданням Києву додаткової допомоги сталася плутанина у звітах, сказав Джейк Салліван.

Джо Байден
Україна отримала допомогу на 275 $ мільйонів - Байден виконав свою обіцянку, - радник президента США / Reuters

Білий дім дійсно заморозив 100 мільйонів доларів допомоги Україні. Однак мова йде про додаткові кошти, які США планували виділити у тому випадку, якщо Росія запустила б сценарій ескалації військового конфлікту з українською державою. Загроза ослабла, тому допомогу заморозили. Однак Штати допоможуть Києву у тому випадку, якщо Москва піде на нову агресію щодо України. Про це заявив помічник американського президента з питань національної безпеки Джейк Салліван.

Як повідомляє The Washington Post, він розповів про те, що в американських звітах сталася плутанина. Вашингтон надав Києву допомогу на 275 мільйонів доларів. Ще 100 мільйонів збиралися виділити у тому випадку, якщо Росія продовжила б концентрувати війська біля українських кордонів. Цього не сталося, тому допомогу вирішили заморозити.

"США надали Україні допомогу в розмірі 275 млн доларів і пообіцяли виділити ще 100 млн доларів, якщо Росія продовжить представляти безпосередню загрозу, нарощуючи війська вздовж кордону з Україною. Враховуючи, що загроза послабла, США заморозили ці додаткові 100 млн доларів", - пояснив Салліван, додавши, що Байден виконав свою обіцянку, відправивши допомогу Києву.читайте такожПотужна підтримка Києва і слова Байдена: у США розкрили деталі перемовин з Путіним

Також він додав, що США готові надавати подальшу допомогу Україні у разі нових агресивних дій з боку Росії.

"Думка про те, що ми відмовляємося від будь-якої допомоги Україні в оборонній сфері – просто нонсенс", - підкреслив Джейк Салліван.

Замороження військової допомоги від США Україні

Американське видання Politico 18 червня з посиланням на джерела в Держдепі і Пентагоні повідомило про заморожування військової допомоги США для України на 100 мільйонів доларів, яка також включає і постачання летальної зброї.

Прессекретарка Білого дому Джен Псакі назвала абсурдною інформацію про замороження допомоги Києву і вказала, що Штати в повному обсязі виконали свої зобов'язання перед Україною. При цьому вона розповіла про заплановану додаткову допомогу українській державі у разі нової агресії РФ, однак суму не назвала.

новини Росії новини США Джо Байден новини України Джейк Салліван
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