У США поставили РФ ультиматум через стягування військ до кордонів України

Держдеп США просить пояснень від РФ через ескалацію на Донбасі і нарощування військ біля кордону України.
США вимагають від Росії дати пояснення у зв'язку з ескалацією на Донбасі і стягуванням військ до кордону України.
"Ми попросили, щоб Росія представила пояснення у зв'язку з цими провокаціями. Однак, що найбільш важливо, ми дали зрозуміти безпосередньо нашим українським партнерам, а також Росії, що ми підтримуємо Україну перед обличчям цього залякування і агресії", - сказав офіційний представник Держдепартаменту Нед Прайс на брифінгу.
Крім того, представник Держдепартаменту підкреслив, що США вважають дії Росії, в тому числі і нарощування військ біля кордону з Україною, ескалацією ситуації з боку Кремля.
Також У Держдепі запевнили, що США підтримують Україну на тлі російської агресії та провокацій поблизу українського кордону.
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Зазначимо, минулого тижня президент України Володимир Зеленський відреагував на агресію Росії, і заявив що українська армія готова дати відсіч будь-кому.
Однак, за його словами, Україна буде йти дипломатичним шляхом для протидії російській агресії.
Російські війська на кордоні України - про що раніше повідомляв Главре:
- Головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Руслан Хомчак заявив, що Росія під виглядом підготовки до стратегічних навчань Захід 2021 стягує з усієї території РФ батальйонні тактичні групи до східних кордонів України.
- Навчання своїх військ Кремль планують проводити в Брянську, Воронезькій області, а також в тимчасово окупованому Криму.
- "Ми розуміємо, що крім 28 батальйонних тактичних груп, які вже кілька років знаходяться біля наших східних кордонів, ми орієнтовно вважаємо, що вони збільшаться ще на 25 батальйонних тактичних груп", - сказав Хомчак.
- Як заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, Росія проводить переміщення своїх військ до кордонів України через підвищену активність військ НАТО.