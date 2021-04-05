У США поставили РФ ультиматум через стягування військ до кордонів України

Держдеп поставив ультиматум Росії / Фото Reuters

США вимагають від Росії дати пояснення у зв'язку з ескалацією на Донбасі і стягуванням військ до кордону України.

"Ми попросили, щоб Росія представила пояснення у зв'язку з цими провокаціями. Однак, що найбільш важливо, ми дали зрозуміти безпосередньо нашим українським партнерам, а також Росії, що ми підтримуємо Україну перед обличчям цього залякування і агресії", - сказав офіційний представник Держдепартаменту Нед Прайс на брифінгу.

Крім того, представник Держдепартаменту підкреслив, що США вважають дії Росії, в тому числі і нарощування військ біля кордону з Україною, ескалацією ситуації з боку Кремля.

Також У Держдепі запевнили, що США підтримують Україну на тлі російської агресії та провокацій поблизу українського кордону.

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Зазначимо, минулого тижня президент України Володимир Зеленський відреагував на агресію Росії, і заявив що українська армія готова дати відсіч будь-кому.

Однак, за його словами, Україна буде йти дипломатичним шляхом для протидії російській агресії.

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