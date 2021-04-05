УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

У США поставили РФ ультиматум через стягування військ до кордонів України

5 квітня 2021, 20:55
Прослухати новину
Зупинити

Держдеп США просить пояснень від РФ через ескалацію на Донбасі і нарощування військ біля кордону України.

Держдеп
Держдеп поставив ультиматум Росії / Фото Reuters

США вимагають від Росії дати пояснення у зв'язку з ескалацією на Донбасі і стягуванням військ до кордону України.

"Ми попросили, щоб Росія представила пояснення у зв'язку з цими провокаціями. Однак, що найбільш важливо, ми дали зрозуміти безпосередньо нашим українським партнерам, а також Росії, що ми підтримуємо Україну перед обличчям цього залякування і агресії", - сказав офіційний представник Держдепартаменту Нед Прайс на брифінгу.

Крім того, представник Держдепартаменту підкреслив, що США вважають дії Росії, в тому числі і нарощування військ біля кордону з Україною, ескалацією ситуації з боку Кремля.

Також У Держдепі запевнили, що США підтримують Україну на тлі російської агресії та провокацій поблизу українського кордону.

читайте такожУ Байдена зробили заяву про війська РФ на кордоні з Україною

Зазначимо, минулого тижня президент України Володимир Зеленський відреагував на агресію Росії, і заявив що українська армія готова дати відсіч будь-кому.

Однак, за його словами, Україна буде йти дипломатичним шляхом для протидії російській агресії.

Російські війська на кордоні України - про що раніше повідомляв Главре:

  • Головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Руслан Хомчак заявив, що Росія під виглядом підготовки до стратегічних навчань Захід 2021 стягує з усієї території РФ батальйонні тактичні групи до східних кордонів України.
  • Навчання своїх військ Кремль планують проводити в Брянську, Воронезькій області, а також в тимчасово окупованому Криму.
  • "Ми розуміємо, що крім 28 батальйонних тактичних груп, які вже кілька років знаходяться біля наших східних кордонів, ми орієнтовно вважаємо, що вони збільшаться ще на 25 батальйонних тактичних груп", - сказав Хомчак.
  • Як заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, Росія проводить переміщення своїх військ до кордонів України через підвищену активність військ НАТО.

війна на Донбасі Держдепартамент США Росія
Зараз ви переглядаєте новину «У США поставили РФ ультиматум через стягування військ до кордонів України». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Роман на проекті: учасник Голосу зізнався у коханні суперниціРоман на проекті: учасник Голосу зізнався у коханні суперниці Україну чекає новий коронавірусний марафон, бо колективного імунітету досягти нереально – лікар АмосоваУкраїну чекає новий коронавірусний марафон, бо колективного імунітету досягти нереально – лікар Амосова Шмигаль оголосив про продовження карантину в Україні до 30 червняШмигаль оголосив про продовження карантину в Україні до 30 червня Зеленський звернувся до Путіна й озвучив пропозиціюЗеленський звернувся до Путіна й озвучив пропозицію У Кремлі є три сценарії вторгнення в Україну: коли Путін розкриє картиУ Кремлі є три сценарії вторгнення в Україну: коли Путін розкриє карти

Останні новини

10:12
Путін не може вибрати між Україною та Білоруссю
09:45
Тілль Ліндеман переспівав радянську пісню про війну Відео
09:40
Гороскоп всіх знаків Зодіаку на сьогодні: прорив та любовні невдачі Відео
09:27
Насіння соняшнику: в чому користь для організму Відео
09:19
Нова партія вакцини AstraZeneca прибула в Україну: кому "світить" щеплення Відео
Реклама
09:14
У Зеленського прокоментували пропозицію Путіна щодо зустрічі Відео
09:06
Дизель по 30 і газ по 20: чим загрожує дефіцит палива в Україні
09:05
Небезпечні симптоми для чоловіків: які сигнали тіла не можна ігнорувати Відео
09:05
В ОП заловили Путіна на важливому застереженні щодо переговорів з "ЛДНР" Відео
09:03
Карантин в Україні можуть продовжити після 30 червня - міністр Відео
08:48
Гороскоп всіх знаків Зодіаку на завтра: несподіванки і заборона на зміни Відео
08:38
Мовчання недоімператора: чому Путін "забув" про Україну Погляд
08:18
Кількість хворих на коронавірус в Україні перетнула "червону лінію"
07:50
У Держдепі зробили заяву про летальну зброю для України Відео
07:44
Дипломат розкрив плани Путіна щодо зустрічі з Зеленським на Донбасі Відео
07:14
Ведуча 1+1 без ліфчика показала груди на приголомшливих фото
07:09
У Росії заявили про нову "холодну війну" з США Відео
06:56
Росія вирішила вичікувати момент для нападу на Україну Погляд
06:42
Генпрокурор Венедіктова натякнула, що кума Путіна можуть кинути за ґрати Відео
06:30
Виснажливі магнітні бурі з 23 квітня 2021: скільки триватимуть і що робити Відео
Реклама
06:01
Політолог пояснив, чому небезпечні прямі переговори Зеленського з Путіним Відео
05:28
Вчені продукти, які провокують ранню смерть Відео
05:02
Військовий експерт оцінив найгірший сценарій агресії армії РФ проти України Відео
04:25
Дослідники відшукали ще один спосіб продовження життя
03:50
Зеленський готовий їхати у Донецьк або Луганськ на зустріч з Путіним - Кравчук Відео
03:09
Путін приготував для Зеленського пастку з переговорами по Донбасу - експерт Відео
02:15
Ані Лорак засвітила величезні груди в зухвалому вирізі вбрання
00:53
Експерт розповів, хто напоумив Зеленського запросити Путіна на особисту зустріч Відео
00:19
Вчені знайшли два нових шляхи поширення коронавірусу Відео
22 квітня, четвер
23:58
У Білому домі розкрили плани Байдена щодо санкції проти РФ Відео
23:34
На Вербну неділю в Україні різко зміниться погода Відео
23:30
7 непотрібних Windows-програм, які варто видалити прямо зараз
23:24
Як повинна виглядати вагіна: сім типів Відео
23:00
У Канаді заявили про найпотужнішу загрозу для Європи через дії Росії Відео
22:56
Тайський масаж: кому протипоказана процедура Відео
22:48
Тищенко прокоментував скандальне свято для дружини в готелі Відео
22:44
Святкове меню на Лазареву суботу: смачні рецепти Відео
22:41
Лікар назвала найнебезпечніше м'ясо для шашлику Відео
22:36
Чи можна хрустіти суглобами: лікарі дали відповідь Відео
21:58
Ватажки "ЛДНР" після заяви Путіна захотіли зустрітися з Зеленським Відео
Реклама
21:31
Степанов звернувся до українців через карантин на Великдень Відео
21:17
Тай-чи: схуднення та інші переваги для здоров'я Відео
20:59
Збільшує ризик в три рази: ця звичка "допомагає" Альцгеймера Відео
20:58
У Зеленського різко відповіли Лукашенку на звинувачення Відео
20:31
В Україні звинуватили Росію за брехливі заяви про "загальну мобілізацію" Відео
20:25
The Last of Us 2 подорожчала в українському PS Store до 1999 грн Відео
20:19
Експерт пояснив, чому отримати субсидію стало набагато складніше Відео
19:53
З'явилися дата виходу і трейлер фільму "Закляття 3" про одержимість Відео
19:46
Лукашенко "налетів" на Зеленського зі звинуваченнями Відео
19:24
Жириновський пообіцяв мільйони за російський прапор над Києвом Відео
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти