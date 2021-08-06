У США спіймали рибу-вівчарку з людськими зубами

У США зловили рибу з людськими зубками

У США зловили рибу з людським зубками.

Кейпкодський карась, він же вівчарка, він же риба-каторжник, він же риба з овечою головою, попався на вудку завзятого місцевого рибалки Натана Мартіна, пише ВВС.

Натан Мартін розповів, що давно хотів зловити зубасту рибу, але не очікував, що в її пащі буде так багато зубів.

Риба з людськими зубами - не мутант і не жертва поганої екології. Офіційно вона називається Кейп-кодський карась, живе у водах Північної Америки, від Кейп-Коду і Массачусетсу до Флориди і від Мексиканської затоки до Бразилії.

Зазвичай ці риби живуть у кам'яних паль, причалів, мангрових заростей, каменів і пірсів і можуть сягати до 91 см в довжину і важити до 9,6 кг.

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У дорослої риби в передній частині щелепи розташовані чітко окреслені різці. Корінні зуби також ростуть у три ряди на верхній щелеп та в два ряди на нижній. У задній частині щелепи у карася розміщені потужні і важкі подрібнювачі, які особливо важливі, аби дробити панцири здобичі.

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