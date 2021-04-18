У США попередили про зрив зустрічі Байдена і Путіна

Саміт Вашингтона і Москви повинен пройти за оптимальних умов, вважає Джейк Салліван.
Наразі немає конкретного розуміння щодо того, коли відбудеться зустріч президентів США Джо Байдена і глави РФ Володимира Путіна. Наразі немає чіткої оцінки перспективи реалізації такого заходу. Для того, щоб відбулася зустріч, повинні виникнути певні умови, які дозволять сторонам досягти прогресу в американо-російських відносинах. Про це заявив радник американського президента з питань національної безпеки Джейк Салліван.
"Цей саміт повинен відбутися за відповідних умов, щоб дійсно просунути вперед наші відносини. Але я не готовий заглиблюватися в гіпотетичні припущення, коли пройде цей саміт і чи відбудеться він", - сказав чиновник в інтерв'ю CNN у відповідь на питання про плани щодо зустрічі лідерів США і Росії.
Відносини США і Росії
- Телефонні перемовини президента США Джо Байдена і господаря Кремля Володимира Путіна відбулися 13 квітня. Під час розмови американський глава держави закликав Путіна припинити військовий тиск біля кордонів України і заявив про підтримку Києва. Також Байден запропонував главі РФ провести зустріч на території однієї з європейських країн.
- 15 квітня США запустили нові санкції проти РФ. Нові санкційні заходи передбачають обмеження щодо 6 технологічних компаній і 32 російських фізичних і юридичних осіб. Крім того, Штати видворили 10 співробітників російських дипломатичних відомств.
- 16 квітня прессекретар російського президента Дмитро Пєсков сказав, що під час телефонної розмови Путін пропонував Байдену провести зустріч у найближчі декілька днів, причому без усіляких додаткових умов.
- Того ж дня Росія впровадила відповідні санкції проти США. Російська держава вислала 10 американських дипломатів і заборонила в'їзд низки чиновників. Також Москва порадила послу Штатів Джону Саллівану відправитися до Вашингтона.
Автор: Андрій Ганжа