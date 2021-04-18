У США попередили про зрив зустрічі Байдена і Путіна

Наразі невідомо, коли пройде зустріч Байдена і Путіна, і чи відбудуться такі перемовини - Салліван / GettyImages

Наразі немає конкретного розуміння щодо того, коли відбудеться зустріч президентів США Джо Байдена і глави РФ Володимира Путіна. Наразі немає чіткої оцінки перспективи реалізації такого заходу. Для того, щоб відбулася зустріч, повинні виникнути певні умови, які дозволять сторонам досягти прогресу в американо-російських відносинах. Про це заявив радник американського президента з питань національної безпеки Джейк Салліван.

"Цей саміт повинен відбутися за відповідних умов, щоб дійсно просунути вперед наші відносини. Але я не готовий заглиблюватися в гіпотетичні припущення, коли пройде цей саміт і чи відбудеться він", - сказав чиновник в інтерв'ю CNN у відповідь на питання про плани щодо зустрічі лідерів США і Росії.

Відносини США і Росії