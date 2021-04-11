У США попередили Росію про серйозні наслідки через Україну

Ентоні Блінкен висловився про агресію Росії в Україні / Reuters

Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен заявив, що Росію можуть очікувати серйозні наслідки у разі її агресивних дій в Україні.

"На сьогоднішній момент я можу сказати вам про серйозну стурбованість з приводу російських дій біля кордону України. Ми знаходимося в дуже тісному контакті і взаємодії з нашими партнерами і союзниками в Європі, всі поділяють нашу стурбованість", – сказав Блінкен в інтерв'ю NBC.

Глава Держдепартаменту підкреслив, що Вашингтон і Москва мають точки зіткнення, наприклад, контроль над озброєннями.

За словами Блінкена, президент США Джо Байден як і раніше дотримується позиції, що Росії доведеться "заплатити ціну", якщо вона буде діяти "агресивно і безвідповідально".

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"Питання в тому, чи продовжить Росія діяти безвідповідально і агресивно. Якщо так, то президент ясно дав зрозуміти, що за це буде ціна і наслідки", - сказав він, відповідаючи на питання про перспективи відносин з Москвою.

Держсекретар США додав, що "можете розраховувати, що він (Байден - ред.) стримає своє слово".

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