У США попередили Росію про серйозні наслідки через Україну

У Держдепі США пригрозили Росії за агресію на Донбасі.
Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен заявив, що Росію можуть очікувати серйозні наслідки у разі її агресивних дій в Україні.
"На сьогоднішній момент я можу сказати вам про серйозну стурбованість з приводу російських дій біля кордону України. Ми знаходимося в дуже тісному контакті і взаємодії з нашими партнерами і союзниками в Європі, всі поділяють нашу стурбованість", – сказав Блінкен в інтерв'ю NBC.
Глава Держдепартаменту підкреслив, що Вашингтон і Москва мають точки зіткнення, наприклад, контроль над озброєннями.
За словами Блінкена, президент США Джо Байден як і раніше дотримується позиції, що Росії доведеться "заплатити ціну", якщо вона буде діяти "агресивно і безвідповідально".
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"Питання в тому, чи продовжить Росія діяти безвідповідально і агресивно. Якщо так, то президент ясно дав зрозуміти, що за це буде ціна і наслідки", - сказав він, відповідаючи на питання про перспективи відносин з Москвою.
Держсекретар США додав, що "можете розраховувати, що він (Байден - ред.) стримає своє слово".
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Війська Росії біля кордонів України - про що раніше повідомляв Главред:
- Прессекретар російського глави держави Дмитро Пєсков 7 квітня заявив, що війська Росії базуватимуться біля кордонів України стільки часу, скільки це знадобиться Москві. Рішення про терміни перебування військ у прикордонних з Українською державою районах визначать військове керівництво країни і президент Путін.
- Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 9 квітня оголосив про те, що Україна не має наміру проводити військову операцію з метою звільнення Донбасу і заявив про кампанію з поширення неправдивої інформації з боку Росії. Київ прагне миру, однак ЗСУ дадуть відсіч противнику у разі провокацій.