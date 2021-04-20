У США попередили Україну через плани РФ перекрити частину Чорного моря

У посольстві зазначили, що такий розвиток подій особливо турбує на тлі скупчення російських військ.
У посольстві США серйозно стурбовані планами Росії блокувати іноземні військові та державні судна в частинах Чорного моря.
Як говорять у посольстві США, такі дії і план РФ спрямовані на підрив України.
"Росія в минулому вже вдавалася до агресивних дій проти українських судів і перешкоджання доступу в українські порти Азовського моря, мало негативний вплив на міжнародну торгівлю України. Це являє собою чергову непровоковану ескалацію поточної кампанії Москви, спрямованої на підрив та дестабілізацію України", - йдеться в повідомленні.
Як зазначають у посольстві, такий розвиток подій особливо турбує на тлі достовірних повідомлень про накопичення російських військ в окупованому Криму та на кордоні з Україною.
"У масштабах, не спостерігалося з часу вторгнення Росії в 2014 році. США не визнають і ніколи не визнавати заявлену Росією анексію Криму", - йдеться в повідомленні.
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У дипломатичному представництві підтвердили непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України в міжнародно визнаних кордонах, включаючи її територіальними водами.
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Російські війська біля кордонів України - про що раніше повідомляв Главред:
- Влада Росії розмістила на території окупованого Криму новий військовий табір, повідомило німецьке видання Spiegel. Російська військова база розташована приблизно в 30 кілометрів від міста Марфівка біля узбережжя Чорного моря.
- Концентрація військ Росії на українському кордоні навіть більше, ніж у 2014 році, заявив офіційний представник Пентагону Джон Кірбі.
- Вашингтон назвав неспровокованою ескалацією рішення Москви закрити частину акваторії Чорного моря. Як заявив прессекретар Держдепартаменту США Нед Прайс, це є кампанією з підриву і дестабілізації України.