У США попередили Україну через плани РФ перекрити частину Чорного моря

Чорне море / Міноборони РФ

У посольстві США серйозно стурбовані планами Росії блокувати іноземні військові та державні судна в частинах Чорного моря.

Як говорять у посольстві США, такі дії і план РФ спрямовані на підрив України.

"Росія в минулому вже вдавалася до агресивних дій проти українських судів і перешкоджання доступу в українські порти Азовського моря, мало негативний вплив на міжнародну торгівлю України. Це являє собою чергову непровоковану ескалацію поточної кампанії Москви, спрямованої на підрив та дестабілізацію України", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають у посольстві, такий розвиток подій особливо турбує на тлі достовірних повідомлень про накопичення російських військ в окупованому Криму та на кордоні з Україною.

"У масштабах, не спостерігалося з часу вторгнення Росії в 2014 році. США не визнають і ніколи не визнавати заявлену Росією анексію Криму", - йдеться в повідомленні.

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У дипломатичному представництві підтвердили непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України в міжнародно визнаних кордонах, включаючи її територіальними водами.

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