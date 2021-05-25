У США придумали, як покарають Білорусь через затримання Протасевича

США введуть санкції проти Білорусі / Reuters

США готують санкції проти Білорусі через ситуацію з літаком Ryanair і затриманням Романа Протасевича. У той же час "російського сліду" в цьому інциденті Вашингтон не бачить.

Як повідомили у Білому домі, Вашингтон спільно з Європейським Союзом готує заходи проти режиму Олександра Лукашенка.

Зазначається, що розглянуті варіанти передбачають введення санкцій.

За словами прессекретаря Білого дому Джен Псакі, президент США Джо Байден доручив своїй команді підготувати варіанти ефективних дій у тісній координації з європейськими союзниками та міжнародними організаціями.

Так міжнародні лідери хочуть притягнути режим Лукашенка до відповідальності.

Псакі розмовляла з помічником президента США з національної безпеки Джейком Салліваном. Він, за її словами, в бесіді з секретарем Ради Безпеки Росії Миколою Патрушевим "твердо виклав стурбованість Вашингтона щодо дій Мінська".

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У той же час на питання журналістів про те, чи вважає Білий дім, що до ситуації в Мінську причетна Росія, Псакі відповіла негативно.

Нещодавно депутат Європейського парламенту і глава делегації з питань відносин з Білоруссю Роберт Бедронь заявив, що до затримання засновника опозиційного телеграм-каналу Nexta Романа Протасевича можуть бути причетні російські спецслужби. За його словами, на борту літака Ryanair були агенти КДБ.

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Інцидент з літаком рейсу Ryanair в Мінську - про що раніше повідомляв Главред: