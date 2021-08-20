У США прийняли несподіване рішення перед самітом Кримської платформи

Хто представить США на Кримській платформі / Reuters

Сполучені Штати змінили свого представника на саміті Кримської платформи. Новим главою американської делегації стане чиновник, який відповідає за область, що має важливе значення для відносин між США і Україною.

"Главою делегації США на саміті Кримської платформи буде особа, яка відповідає за область, що має критично важливе стратегічне значення для відносин між США і Україною", - повідомляють ЗМІ.

Пізніше в Білому домі заявили, що делегацію Сполучених Штатів на саміті Кримської платформи очолить міністр енергетики США Дженніфер М. Гренхолм. Також до делегації входить тимчасово повірена у справах США в Україні Христина Квін.

"Президент Джо Байден сьогодні оголосив про призначення президентської делегації до Києва, України, для участі в саміті Кримської платформи та заходах з нагоди 30-ї річниці Незалежності 23-24 серпня 2021 року. Очолить делегацію Дженніфер М. Гренхолм, міністр енергетики США", - йдеться в повідомленні.

Також до складу делегації увійшов помічник секретаря з міжнародних справ Ендрю Лайт.

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Відзначимо, що США повинен був представляти особистий посланник президента Джо Байдена і член уряду - міністр транспорту Піт Буттіджіч.

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Кримська платформа - про що раніше повідомляв Главред:

Президент України Володимир Зеленський 20 травня оголосив про те, що саміт Кримської платформи відбудеться в Києві 23 серпня. Учасники заходу обговорять питання деокупації Криму.

Представник президента в Автономній Республіці Крим Антон Коріневич заявляв, що за підсумками Кримської платформи делегати підпишуть декларацію, в якій будуть зафіксовані подальші дії, спрямовані на повернення Криму до складу України.

Глава МЗС Дмитро Кулеба 28 липня сказав, що документ, який повинні підписати учасники саміту по Криму, вже майже погодили.

Так званий "віце-прем'єр кримського уряду", "постійний представник Криму при Президентові РФ" Георгій Мурадов заявив, що Росія повинна притягнути до відповідальності учасників Кримської платформи за нібито "посягання" на територіальну цілісність РФ.