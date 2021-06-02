У США закликали Байдена і країни ЄС застосувати ударний план проти Росії

США і ЄС повинні вести перемовини з Росією з позиції сили - американський генерал / Reuters

Вашингтон і союзники американської держави на Заходы повинні змінити стратегію діалогу з Москвою. Анексія Криму, підтримка РФ сирійського правлячого режиму і загострення ситуації в Чорному морі свідчать про те, що росіяни влаштували "справжню конкуренцію сили". Не можна припускатися помилок адміністрації Барака Обами. Перемовини з Росією треба вести з позиції сили, тому що тільки такий підхід поважає російська влада. Про це заявив колишній командувач американською армією у Європі Бен Ходжес.

У інтерв'ю журналу National Review він розповів про те, що Чорне море перетворилося на "котел суперництва" між Росією і Заходом. Росіяни розглядають Чорноморську акваторію як плацдарм для здійснення своїх планів за низкою напрямків – на Близькому Сході, Південному Кавказі, Балканському півострові, в Східному Середземномор'ї, а також у Африці.

Американський генерал нагадав, що російські війська досі присутні в невизнаному анклаві Придністров'я, а підтримка Москвою режиму Башара Асада у Сирії стала можлива після анексії Криму. Захід не реагує на силові сценарії РФ.

"Це справжня конкуренція сили, а Захід чомусь просто не звертає на неї уваги",- зазначив Ходжес, поскаржившись на відсутність у США чіткої стратегії щодо ситуації в Чорноморському регіоні.

За його словами, адміністрації Байдена не можна використовувати підхід Обами, який прагнув вести перемовини з Росією на базі таких же принципів, як і з Європою.читайте такожБайден зробив різку заяву про Путіна і попередив про наслідки

"Виявилося, їх (Росію, - ред.) цікавить тільки один результат — перемога, і вони ніколи не відступають — можуть зупинитися, але потім знову йдуть вперед", - сказав Ходжес.

Також він підкреслив, що для оптимального вибудовування відносин з Москвою слід залучити до діалогу Європу, яка вже усвідомила російську небезпеку. З Росією потрібно вести перемовини з позиції сили.

"Сила - це все, що вони поважають", - підкреслив Бен Ходжес.

Нагадаємо, раніше конгресмени-"республіканці" закликали американський Держдеп повернути санкції проти компанії Nord Stream 2 AG і Маттіаса Варніга. На їхню думку, рішення про скасування обмежень не відповідає інтересам Центральної та Східної Європи, а також України.

Відносини США і Росії