У США закликали терміново впровадити санкції проти Північного потоку-2

У США закликали ввести чергові санкції проти РФ / Reuters

Старший член Комітету у закордонних справах Палати представників США Майкл Маккол закликав президента Джо Байдена терміново впровадити санкції проти російського Північного потоку-2. За його словами, Росія використовує газопровід як зброю, йдеться в заяві Маккола.

"Байден і канцлер Меркель зобов'язалися вжити заходів, якщо Росія спробує використовувати енергетику як зброю. Однак обидва закривають очі на навмисні зусилля путінського режиму з метою тиску на Європу, щоб вона прискорила процес сертифікації російського газопроводу", - підкреслив він.

Як сказав республіканець, Росія маніпулює європейським ринком газу і наближає важку енергетичну кризу в Європі.

"Якщо адміністрація Байдена не зможе негайно скасувати відмову від критично важливих санкцій проти Nord Stream 2 і зупинити запуск газопроводу, вона подарує російському президенту ще одну потужну зброю згубного впливу, яка буде застосована проти України та інших наших європейських партнерів", - додав конгресмен Маккол.

Північний потік-2

Газопровід в обхід України Росія будувала ще з 2015 року. Однак будівництво не могли завершити через санкції США.

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Правда, в липні 2021 року Ангела Меркель і Джо Байден уклали угоду, якою фактично дозволили завершення проєкту.

У Росії 10 вересня 2021 року заявили про кінець будівництва. Інформувалося про те, що газопровід мали запустити із 1 жовтня.

Між тим у Держдепі США вимагають жорстких заходів щодо Північного потоку-2. Чиновники називають ситуацію, що склалася кадровою кризою.