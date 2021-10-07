УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

У США закликали терміново впровадити санкції проти Північного потоку-2

7 жовтня 2021, 22:21

Байден і канцлер Меркель зобов'язалися вжити заходів, якщо Росія спробує використовувати енергетику як зброю.

Північний потік-2
У США закликали ввести чергові санкції проти РФ / Reuters

Старший член Комітету у закордонних справах Палати представників США Майкл Маккол закликав президента Джо Байдена терміново впровадити санкції проти російського Північного потоку-2. За його словами, Росія використовує газопровід як зброю, йдеться в заяві Маккола.

"Байден і канцлер Меркель зобов'язалися вжити заходів, якщо Росія спробує використовувати енергетику як зброю. Однак обидва закривають очі на навмисні зусилля путінського режиму з метою тиску на Європу, щоб вона прискорила процес сертифікації російського газопроводу", - підкреслив він.

Як сказав республіканець, Росія маніпулює європейським ринком газу і наближає важку енергетичну кризу в Європі.

"Якщо адміністрація Байдена не зможе негайно скасувати відмову від критично важливих санкцій проти Nord Stream 2 і зупинити запуск газопроводу, вона подарує російському президенту ще одну потужну зброю згубного впливу, яка буде застосована проти України та інших наших європейських партнерів", - додав конгресмен Маккол.

Північний потік-2

Газопровід в обхід України Росія будувала ще з 2015 року. Однак будівництво не могли завершити через санкції США.

Реклама

Правда, в липні 2021 року Ангела Меркель і Джо Байден уклали угоду, якою фактично дозволили завершення проєкту.

У Росії 10 вересня 2021 року заявили про кінець будівництва. Інформувалося про те, що газопровід мали запустити із 1 жовтня.

Між тим у Держдепі США вимагають жорстких заходів щодо Північного потоку-2. Чиновники називають ситуацію, що склалася кадровою кризою.

viber
новини США санкції проти Росії Джо Байден Північний потік-2
Зараз ви переглядаєте новину «У США закликали терміново впровадити санкції проти Північного потоку-2». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
У моду на осінь-зиму 2021 2022 увійшли стильні чоловічі стрижки, сила яких у невимушеностіУ моду на осінь-зиму 2021 2022 увійшли стильні чоловічі стрижки, сила яких у невимушеності Без COVID-сертифіката чи ПЛР-тесту не приходити: у Києві посилили карантинБез COVID-сертифіката чи ПЛР-тесту не приходити: у Києві посилили карантин Холод і сніг: в Україну несподівано увірветься зимаХолод і сніг: в Україну несподівано увірветься зима Перетворюється на отруту: фахівець розповіла про підступну небезпеку медуПеретворюється на отруту: фахівець розповіла про підступну небезпеку меду Збій в роботі соцмереж - ще не апокаліпсис: коли і через що почнеться справжня катастрофаЗбій в роботі соцмереж - ще не апокаліпсис: коли і через що почнеться справжня катастрофа

Останні новини

15:11

Для "Великого будівництва" мосту у Кременчуці почалося зведення пірсів на обох берегах Дніпра

15:00

Гороскоп на 9 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: небезпека на дорозі або фінансовий успіх Відео

14:47

До смерті нардепа Полякова може бути причетний кримінальний авторитет зі списку РНБО – ЗМІ

14:45

Голлівудський актор побив фотографа на даху готелю Уотергейт

14:40

Чорна п'ятниця 2021: коли, як не витратити більше і убезпечити покупки

Реклама
14:33

"Плакати буду тільки за "слугами": нардепи СН влаштували демарш після скандалу з Третьяковою Відео

14:24

В Одеській області за програмою Зеленського відбудували дорогу на кордоні з Молдовою

14:08

У МОЗ роз'яснили, які вакцини від коронавірусу можна комбінувати Відео

14:06

Утекла з дому босоніж у поле: оприлюднено моторошні деталі загибелі 10-річної дівчинки на Закарпатті

13:36

Нардепа Третьякову відсторонили від засідань Ради за цинізм щодо смерті Полякова

13:20

Голова Верховного Суду, яка протистоїть судовій реформі, йде у відставку Відео

13:20

Анастасія Приходько з дочкою Наною вразили мережу зовнішньою схожістю

13:15

За три дні до смерті Поляков розповів, як "слугам" в туалеті роздавали "конверти" Відео

12:33

"Важко переживав розрив": померлий нардеп Поляков жив зі Скороход, але вона його кинула - ЗМІ Відео

12:30

У грузинському Батумі обвалився багатоповерховий житловий будинок, під завалами шукають людей Відео

12:16

Нардеп від С Н Третьякова ляпнула про смерть Полякова: "Це мінус один ворог, все добре" Відео

12:12

Таксі зупинили через порушення ПДР: у поліції розповіли подробиці смерті Полякова Відео

12:06

Стефанчук став новим спікером Верховної Ради Відео

11:54

Українським вчителям не доплачують надбавки: стали відомі причини Відео

11:47

Покровська батьківська субота 2021: чому не можна святкувати і що робити Відео

Реклама
11:43

"Народжую": дивна Заява Мадонни розбурхала мережу

11:33

Матері самі приводили до педофілів дочок: двоє пенсіонерів з Чернівців 15 років ґвалтували дітей Відео

11:28

Баста, Йолка та Круг: активісти закликають СБУ заборонити в'їзд російських артистів в Україну Відео

11:18

Подруга померлого нардепа Полякова Скороход знепритомніла в Раді Відео

11:11

Фінансовий гороскоп на тиждень 11-17 жовтня 2021: обман, великий куш або втрата роботи Відео

10:48

Вже 13 областей відповідають "помаранчевій"" зоні щодо коронавірусу - МОЗ

10:30

Гривня обвалиться в два рази: астролог розповів про майбутню світову фінансову кризу

10:29

У Києві раптово помер Антон Поляков: всі подробиці смерті нардепа Відео

10:24

Як не мерзнути вдома: прості поради, які допоможуть зробити кімнату тепліше

10:21

Правоохоронці назвали попередню причину смерті Полякова в Києві Відео

10:14

"Добрий" ранок": авто зірки "Жіночого кварталу" потрапило в ДТП

09:53

Закрили рот Цукербергу й "видалили" Facebook: нова обкладинка TIME викликала бурхливі обговорення Відео

09:49

Смерть нардепа Полякова: ЗМІ з'ясували, які версії є у поліції

08:56

"Він був явно п'яний": таксист розкрив подробиці смерті нардепа Полякова

08:55

Гороскоп на 8 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: ризик аварій або конфлікти з родичами Відео

08:42

Вигнали з трьох маршруток: під Запоріжжям водії відмовилися везти школярку, вимагаючи COVID-довідку

08:36

Кількість нових COVID-випадків в Україні росте: за добу захворіли понад 16 тисяч осіб

08:09

У Києві знайшли мертвим нардепа Антона Полякова

08:07

Український виборець не любить правильних хлопчиків Погляд

07:59

На Київщині у приватному дитсадку вихователі загубили хлопчика і навіть не кинулися на пошуки дитини

Реклама
07:50

Як налагодити режим дня та завжди прокидатися з гарним настроєм: правило "10-3-2-1-0"

07:30

Укрексімбанк видав 60 млн доларів кредиту бізнесменові з Горлівки, який платить податки "ДНР" - Схеми Відео

06:47

Сухо, сонячно, але холодно: синоптик уточнив прогноз погоди на 8 жовтня Відео

06:45

Слуги народу пішли на компроміс із совістю, але ненадовго Погляд

05:50

Разумков правитиме бал: астролог розповів, чому Зеленському варто остерігатися главу парламенту

05:40

Найсмачніша закуска в світі: неймовірний фарширований перець з сиром Відео

05:03

Яке сьогодні свято 8 жовтня: Всесвітній день яйця - користь і шкода продукту для організму

04:43

Вчені з'ясували, як пов'язана популярна рослина і хвороба Альцгеймера

04:39

"Головний пахан вже не той": однокурсник Путіна спрогнозував падіння режиму в Росії

03:43

"Є матрац та ліжко": в Грузії Саакашвілі звинуватили у брехні Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти