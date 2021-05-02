У США пройшлися по звільненню Коболєва з Нафтогазу

У Вашингтоні вважають, що звільнення Коболєва ставить під загрозу проведення реформ в Україні.
Рішення української влади змінити керівництво НАК Нафтогаз України і звільнити Андрія Коболєва з посади голови правління викликало глибоку стурбованість у США. Про це під час брифінгу заявив глава пресслужби Держдепартаменту США Нед Прайс.
"Ми глибоко стурбовані нещодавніми діями Кабінету Міністрів України щодо маніпулювання існуючими... нормами, щоб замінити керівництво провідної енергетичної компанії України", - сказав Прайс.
У Вашингтоні вважають, що звільнення Коболєва ставить під загрозу проведення реформ в Україні.
Звільнення Коболєва з Нафтогазу:
- 28 квітня Кабінет Міністрів припинив повноваження членів Наглядової ради Національної акціонерної компанії Нафтогаз України, а також голови правління Андрія Коболєва і призначив замість нього на цю посаду Юрія Вітренка.
- Підставою для прийняття цього рішення став розгляд звіту діяльності компанії за 2020 рік. За підсумками минулого року Нафтогаз отримав 19 млрд грн чистого збитку, тоді як фінпланом передбачався прибуток у розмірі 11,5 млрд грн.
- За результатами засідання Загальних зборів акціонерів робота наглядової ради та правління НАК Нафтогаз України у 2020 році визнана незадовільною.
- У Нафтогазі заявили, що дане рішення є політичною маніпуляцією і наругою над принципами корпоративного управління.
Автор: Катерина Трохимчук