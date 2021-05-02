У США пройшлися по звільненню Коболєва з Нафтогазу

У США відреагували на відставку Коболєва / УНІАН

Рішення української влади змінити керівництво НАК Нафтогаз України і звільнити Андрія Коболєва з посади голови правління викликало глибоку стурбованість у США. Про це під час брифінгу заявив глава пресслужби Держдепартаменту США Нед Прайс.

"Ми глибоко стурбовані нещодавніми діями Кабінету Міністрів України щодо маніпулювання існуючими... нормами, щоб замінити керівництво провідної енергетичної компанії України", - сказав Прайс.

У Вашингтоні вважають, що звільнення Коболєва ставить під загрозу проведення реформ в Україні.

Звільнення Коболєва з Нафтогазу: