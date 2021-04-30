У США розкрили плани щодо зустрічі Байдена і Путіна

У Білому домі налаштовані на конструктивні перемовини з Москвою.
Саміт США і Росії, в рамках якого повинна пройти зустріч глави Білого дому Джо Байдена з російським президентом Володимиром Путіним, заплановано на літо поточного року. Захід пройде в одній з країн Європи. Американці сподіваються, що за підсумками зустрічі сторонам вдасться знайти взаєморозуміння з низки питань і домогтися зниження рівня конфронтації. Про це заявив помічник американського президента з питань нацбезпеки Джейк Салліван.
Під час інтернет-семінару, організованого Аспенським інститутом, чиновник сказав про те, що саміт США і Росії дійсно заплановано. Однак, коли конкретно і в якій країні пройде захід, наразі сказати складно.
"Саміт заплановано цього літа в третій країні у Європі. Дата і місце ще не визначені, ведуться активні дискусії", - уточнив Салліван.читайте такожУ Росії за указом Путіна оголосили про новий "статус" США
При цьому він додав, що у Вашингтоні сподіваються на зміну ситуації в американо-російських відносинах після проведення саміту Вашингтона і Москви.
"Президент Байден в розмовах з президентом Путіним і публічно заявляв, що цей саміт буде цінний для встановлення розуміння між нашими країнами і досягнення деескалації", - підкреслив Джейк Салліван.
Зустріч Байдена і Путіна
- Телефонні перемовини американського президент Джо Байдена з главою Кремля Володимиром Путіним відбулися 13 квітня. Байден заявив Путіну про підтримку України, закликав знизити військовий тиск біля українських кордонів, і попередив Москву про нові санкції. Також господар Білого дому запропонував російському президенту провести зустріч на території Європи.
- США 15 квітня вдарили новими санкціями по Росії. Обмеження пов'язані з низкою заборон для 6 російських технологічних компаній, а також 32 фізичних і юридичних осіб. Крім того, американська влада прийняла рішення про висилку 10 американських дипломатів.
- Росія 16 квітня вирішила впровадити відповідні санкції проти США. Влада РФ внесла до "чорного списку" американських високопосадовців. Їм заборонили в'їзд на територію Російської держави.
- У російському МЗС, коментуючи американські санкції, сказали, що така ситуація може негативно позначитися на перспективах проведення зустрічі Путіна і Байдена.
- Помічник американського президента Джейк Салліван пізніше уточнив, що існують сумніви з приводу того, чи відбудеться саміт США і Росії. Для проведення такого заходу повинні з'явитися певні умови.