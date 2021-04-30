У США розкрили плани щодо зустрічі Байдена і Путіна

Зустріч Байдена та Путіна запланована на середину літа 2021 року / Фото Reuters

Саміт США і Росії, в рамках якого повинна пройти зустріч глави Білого дому Джо Байдена з російським президентом Володимиром Путіним, заплановано на літо поточного року. Захід пройде в одній з країн Європи. Американці сподіваються, що за підсумками зустрічі сторонам вдасться знайти взаєморозуміння з низки питань і домогтися зниження рівня конфронтації. Про це заявив помічник американського президента з питань нацбезпеки Джейк Салліван.

Під час інтернет-семінару, організованого Аспенським інститутом, чиновник сказав про те, що саміт США і Росії дійсно заплановано. Однак, коли конкретно і в якій країні пройде захід, наразі сказати складно.

"Саміт заплановано цього літа в третій країні у Європі. Дата і місце ще не визначені, ведуться активні дискусії", - уточнив Салліван.читайте такожУ Росії за указом Путіна оголосили про новий "статус" США

При цьому він додав, що у Вашингтоні сподіваються на зміну ситуації в американо-російських відносинах після проведення саміту Вашингтона і Москви.

"Президент Байден в розмовах з президентом Путіним і публічно заявляв, що цей саміт буде цінний для встановлення розуміння між нашими країнами і досягнення деескалації", - підкреслив Джейк Салліван.

Зустріч Байдена і Путіна