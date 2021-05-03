У Білому домі розкрили плани Байдена щодо зустрічі з Путіним

Вашингтон не прагне до загострення відносин з Москвою, сказав Ентоні Блінкен.
Президент США Джо Байден під час зустрічі з російським главою держави Володимиром Путіним має намір обговорити стабілізацію відносин Вашінтона і Москви. У Білому домі не прагнуть до конфронтації з РФ, проте відповідатимуть на дії російської держави, які вважатимуть недружніми. Про це заявив глава Держдепу Ентоні Блінкен.
Під час спільної з главою МЗС Великобританії Домініком Раабом пресконференції він розповів про те, що Байден на початку своєї президентської каденції відразу заявив, що США жорстко відповідатимуть на агресивні дії Росії. У той же час Вашингтон прагне до стабільних і передбачуваних відносин з Москвою і не має наміру йти на конфронтацію. Президент Байден скаже про це Путіну під час перемовин.читайте такожУ США розкрили плани щодо зустрічі Байдена і Путіна
"Президент Байден вже давно - ще до того, як він став президентом - чітко заявляв, що якщо Росія вирішить діяти безроссудно або агресивно, ми приймемо відповідні заходи. Але ми не прагнемо до ескалації (двосторонніх відносин), ми б вважали за краще мати більш стабільні, більш передбачувані відносини. І якщо Росія рухається в цьому напрямку, то і ми теж. І я думаю, що у президента Байдена буде можливість, коли він зустрінеться з президентом Путіним, поговорити про це безпосередньо", - підкреслив Ентоні Блінкен.
Зустріч Байдена і Путіна
- Президент США Джо Байден провів телефонні перемовини з господарем Кремля Володимиром Путіним 13 квітня. Під час розмови він заявив Путіну про підтримку України, попередив про санкції щодо Росії і запропонував провести зустріч на території нейтральної країни у Європі.
- Через два дні, 15 квітня, США впровадили нові санкції проти Росії. Американські обмеження поширюються на діяльність 6 російських технологічних компанії, а також 32 фізичних і юридичних осіб. Також у Вашингтоні прийняли рішення про видворення 10 американських дипломатів.
- 16 квітня Росія вирішила запустити відповідні санкції проти США. Москва внесла до "чорних списків" низку американських високопосадовців, яким заборонили в'їзд на територію російської держави.
- У МЗС Росії після цього заявили, що американські санкції ставлять під сумнів можливість проведення зустрічі Байдена і Путіна.
- Пізніше помічник Байдена з питань нацбезпеки Джейк Салліван засумнівався в тому, що зустріч Байдена і Путіна відбудеться. За його словами, для реалізації такого заходу мають бути визначені умови.