У Білому домі розкрили плани Байдена щодо зустрічі з Путіним

Байден має намір поговорити з Путіним про стабілізацію відносини США і Росії - Блінкен / Фото Reuters

Президент США Джо Байден під час зустрічі з російським главою держави Володимиром Путіним має намір обговорити стабілізацію відносин Вашінтона і Москви. У Білому домі не прагнуть до конфронтації з РФ, проте відповідатимуть на дії російської держави, які вважатимуть недружніми. Про це заявив глава Держдепу Ентоні Блінкен.

Під час спільної з главою МЗС Великобританії Домініком Раабом пресконференції він розповів про те, що Байден на початку своєї президентської каденції відразу заявив, що США жорстко відповідатимуть на агресивні дії Росії. У той же час Вашингтон прагне до стабільних і передбачуваних відносин з Москвою і не має наміру йти на конфронтацію. Президент Байден скаже про це Путіну під час перемовин.читайте такожУ США розкрили плани щодо зустрічі Байдена і Путіна

"Президент Байден вже давно - ще до того, як він став президентом - чітко заявляв, що якщо Росія вирішить діяти безроссудно або агресивно, ми приймемо відповідні заходи. Але ми не прагнемо до ескалації (двосторонніх відносин), ми б вважали за краще мати більш стабільні, більш передбачувані відносини. І якщо Росія рухається в цьому напрямку, то і ми теж. І я думаю, що у президента Байдена буде можливість, коли він зустрінеться з президентом Путіним, поговорити про це безпосередньо", - підкреслив Ентоні Блінкен.

Зустріч Байдена і Путіна