У США розповіли подробиці перемовин Блінкена і Лаврова про Україну

США стурбовані присутністю військ Росії в Україні - Блінкен / Reuters

Державний секретар США Ентоні Блінкен стурбований ситуацією, пов'язаною з концентрацією військ Росії навколо України та на окупованих росіянами українських територіях. При цьому у Вашингтоні з тривогою ставляться до стану здоров'я Олексія Навального, а також діяй Москви щодо опозиційних ЗМІ та організацій.

Як повідомляє пресслужба Держдепу, Блінкен під час перемовин з Лавровим у Рейк'явіку висловив серйозну стурбованість тим, що російські війська базуються біля кордонів України і на захоплених українських територіях.

"Держсекретар Блінкен висловив нашу глибоку стурбованість щодо поточного розгортання російських військ в Україні і у ній, дій РФ проти Голосу Америки, Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода, а також здоров'я Олексія Навального і репресій проти опозиційних організацій", - зазначили в американському зовнішньополітичному відомстві.

Крім того, він також додав, що президент США Байден налаштований на рішучий захист інтересів американських громадян і країн-союзників від дій Росії.читайте такожЗМІ дізналися про сценарії Заходу у разі ескалації війни Росії та України на Донбасі

"Секретар чітко заявив, що Росія повинна звільнити американських громадян Пола Уілана і Тревора Ріда, щоб вони могли повернутися додому до своїх сімей", - підкреслюється в повідомленні.

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