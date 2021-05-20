У США розповіли подробиці перемовин Блінкена і Лаврова про Україну

Президент Джо Байден рішуче налаштований захищати інтереси американської держави і союзників, стверджує Ентоні Блінкен.
Державний секретар США Ентоні Блінкен стурбований ситуацією, пов'язаною з концентрацією військ Росії навколо України та на окупованих росіянами українських територіях. При цьому у Вашингтоні з тривогою ставляться до стану здоров'я Олексія Навального, а також діяй Москви щодо опозиційних ЗМІ та організацій.
Як повідомляє пресслужба Держдепу, Блінкен під час перемовин з Лавровим у Рейк'явіку висловив серйозну стурбованість тим, що російські війська базуються біля кордонів України і на захоплених українських територіях.
"Держсекретар Блінкен висловив нашу глибоку стурбованість щодо поточного розгортання російських військ в Україні і у ній, дій РФ проти Голосу Америки, Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода, а також здоров'я Олексія Навального і репресій проти опозиційних організацій", - зазначили в американському зовнішньополітичному відомстві.
Крім того, він також додав, що президент США Байден налаштований на рішучий захист інтересів американських громадян і країн-союзників від дій Росії.читайте такожЗМІ дізналися про сценарії Заходу у разі ескалації війни Росії та України на Донбасі
"Секретар чітко заявив, що Росія повинна звільнити американських громадян Пола Уілана і Тревора Ріда, щоб вони могли повернутися додому до своїх сімей", - підкреслюється в повідомленні.
Відносини США і України
- Державний секретар США Ентоні Блінкен раніше заявляв, що Вашингтон має намір розглянути можливість надання додаткових поставок озброєнь Києву. Однак наразі американська влада не готова говорити конкретно про це питання.
- Журналісти The Washington Post публікували статтю за підсумками візиту Блінкена до Києва, в якій йшлося про те, що Штати дійсно нічого конкретного не обіцяли Україні щодо озброєнь. Як зазначено в статті, питання Києва не є найважливішим для Вашингтона, тому що адміністрація Байдена розглядає в якості головного геополітичного питання посилення впливу Китаю.