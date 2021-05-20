УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

У США розповіли подробиці перемовин Блінкена і Лаврова про Україну

20 травня 2021, 11:18

Президент Джо Байден рішуче налаштований захищати інтереси американської держави і союзників, стверджує Ентоні Блінкен.

Ентоні Блінкен
США стурбовані присутністю військ Росії в Україні - Блінкен / Reuters

Державний секретар США Ентоні Блінкен стурбований ситуацією, пов'язаною з концентрацією військ Росії навколо України та на окупованих росіянами українських територіях. При цьому у Вашингтоні з тривогою ставляться до стану здоров'я Олексія Навального, а також діяй Москви щодо опозиційних ЗМІ та організацій.

Як повідомляє пресслужба Держдепу, Блінкен під час перемовин з Лавровим у Рейк'явіку висловив серйозну стурбованість тим, що російські війська базуються біля кордонів України і на захоплених українських територіях.

"Держсекретар Блінкен висловив нашу глибоку стурбованість щодо поточного розгортання російських військ в Україні і у ній, дій РФ проти Голосу Америки, Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода, а також здоров'я Олексія Навального і репресій проти опозиційних організацій", - зазначили в американському зовнішньополітичному відомстві.

Крім того, він також додав, що президент США Байден налаштований на рішучий захист інтересів американських громадян і країн-союзників від дій Росії.читайте такожЗМІ дізналися про сценарії Заходу у разі ескалації війни Росії та України на Донбасі

"Секретар чітко заявив, що Росія повинна звільнити американських громадян Пола Уілана і Тревора Ріда, щоб вони могли повернутися додому до своїх сімей", - підкреслюється в повідомленні.

Відносини США і України

  • Державний секретар США Ентоні Блінкен раніше заявляв, що Вашингтон має намір розглянути можливість надання додаткових поставок озброєнь Києву. Однак наразі американська влада не готова говорити конкретно про це питання.
  • Журналісти The Washington Post публікували статтю за підсумками візиту Блінкена до Києва, в якій йшлося про те, що Штати дійсно нічого конкретного не обіцяли Україні щодо озброєнь. Як зазначено в статті, питання Києва не є найважливішим для Вашингтона, тому що адміністрація Байдена розглядає в якості головного геополітичного питання посилення впливу Китаю.

новини Росії новини США Ентоні Блінкен Сергій Лавров новини України
Зараз ви переглядаєте новину «У США розповіли подробиці перемовин Блінкена і Лаврова про Україну». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Знижує вагу, тиск і бореться з діабетом: лікар назвала овочЗнижує вагу, тиск і бореться з діабетом: лікар назвала овоч Привітання на День банківського працівника та картинки з Днем банкіраПривітання на День банківського працівника та картинки з Днем банкіра Речі, які потрібно викинути з дому після 50 роківРечі, які потрібно викинути з дому після 50 років Лікар назвав три продукти, які потрібно їсти під час хворобиЛікар назвав три продукти, які потрібно їсти під час хвороби "Зуби збирали по асфальту": колишній санлікар Києва знесла і переїхала на швидкості дівчину"Зуби збирали по асфальту": колишній санлікар Києва знесла і переїхала на швидкості дівчину

Останні новини

17:54
Гороскоп на завтра 22 травня 2021 року всіх знаків Зодіаку: хто зустріне свою людину
17:25
Лідер ХАМАС схоплений на території Палестини Відео
17:24
Суд залишив Медведчука під домашнім арештом Відео
17:21
Під Одесою жінка-логопед і її чоловік-педофіл розбещували дітей Відео
17:11
Крутіше за Роналду: півзахисник збірної України став гравцем місяця в Італії Відео
Реклама
17:09
Колишній слави Камінської зізнався, чи буде давати гроші дітям, чи ні
17:05
Розпродаж в Steam: Cyberpunk 2077, "Відьмак 3" і багато іншого Відео
16:53
Зірка Слуги народу публічно показала трусики у спокусливій позі
16:50
Трагедія під Таганрогом: загинули 10 робітників, названо причину Відео
16:44
Харків'янка, яка образила українців, відповіла хейтерам, але знову осоромилася Відео
16:28
Суд у Канаді назвав терактом аварію літака МАУ: у Ірані зробили заяву у відповідь Відео
16:18
Михайло Поплавський: "Тримаймо разом українську хвилю!" актуально
16:07
Випущений перший у світі геймерський браузер для смартфонів: навіщо він потрібен Відео
15:58
Жорстоке "виховання" кулаками: в Одесі патрульний зламав ніс підлітку
15:30
Названо Топ-10 найпопулярніших смартфонів у 2021-му році
15:24
Стало відомо про плани України щодо відмови від електрики з Росії та Білорусі Відео
15:23
"Не варто виїденого обличчя": Кива, який вирішив блиснути інтелектом, сів у калюжу Відео
15:22
Екологи та кияни написали екологічну стратегію для столиці
15:18
Каменських розкрила подробиці зйомок еротичних танців у кліпі Червоне вино Відео
14:56
В ОП пообіцяли допомогти регіонам підготуватися до зими в нових ринкових умовах по газу
Реклама
14:54
Викрадення судді Чауса: Кулеба пояснив протистояння Києва і Москви в Молдові Відео
14:39
Ремастер культової Samorost став безплатним на всіх платформах Відео
14:30
Дмитро Комаров здивував незвичайним відкриттям в українській природі в новому тревел-шоу
14:15
Як не залишитися без грошей і удачі в свято Іоанна Богослова: прикмети і заборони
14:10
Росія готова дружити із Заходом, але за однієї умови - Лавров Відео
14:06
Тіна Кароль розповіла про свої інтригуючі плани на дітей
13:56
Кінець "епохи Медведчука": кум Путіна відповів на гучну заяву Зеленського Відео
13:45
Збиття Іл-76 у Луганську: у Верховному суді виправдали генерала Назарова Відео
13:30
Вогняна ДТП на Харківщині: авто розірвало навпіл, є постраждалі Відео
13:30
OPPO готує Reno6 з плоскими гранями в стилі останніх Айфонів Відео
13:14
Леді Гага завагітніла після зґвалтування на роботі
12:49
Українцям пообіцяли тепло до +26°, але попередили про зливи з грозами Відео
12:34
Постапокаліптичний шутер Pioner в дусі "Сталкера" отримав дебютний трейлер Відео
12:22
З'явилася дата виходу нового сезону Одруження наосліп 2021
12:21
Рада офіційно закликала США завдати удару по СП-2 і зробила попередження Вашингтону Відео
11:50
Євробачення 2021 - список усіх фіналістів і порядок виступу Відео
11:46
Укравтодор домовився про "велике будівництво" автобану з Львівщини до Закарпаття
11:34
ЗМІ дізналися, яку умову поставив Блінкен Україні під час свого візиту Відео
11:32
У Харкові "експерт з історії" назвала українців "бидлом" через марш у День вишиванки Відео
11:32
У Лаврова направили ноту протесту МЗС України та висунули звинувачення Відео
Реклама
11:13
"Велике будівництво" стало лідером за кількістю позитивних оцінок – опитування
11:03
Негода в Україні: удар блискавки ледь не вбив двох жінок і мало не спалив будинок Відео
10:43
Невизнання анексії РФ: у Криму влаштували істерику після жорсткого рішення США Відео
10:30
Дмитро Комаров покаже унікальне плем'я нащадків воїнів Олександра Македонського
10:18
У МЗС оцінили шанси на угоду Байдена і Путіна щодо України Відео
10:04
У перший день на посаді голови МОЗ Ляшко дав амбітну обіцянку Відео
10:02
"Агро Газ Трейдинг" заявила про фабрикацію справи проти неї та тиск на директора
09:39
Експосол США оцінив потенціал зустрічі Зеленського і Путіна Відео
09:38
У Зеленського розкрили деталі плану України щодо Донбасу і назвали вимогу Росії
09:20
Гордон і Милованов зчепилися в прямому ефірі після слів про "дебіла" Відео
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти