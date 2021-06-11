У США зробили нову заяву про Північний потік-2

Нед Прайс висловився про будівництво Північного потоку-2 / Reuters

Сполучені Штати Америки продовжать вживати заходів проти причетних до будівництва російського газопроводу Північний потік-2.

Як заявив представник Державного департаменту США Нед Прайс, Вашингтон продовжить показувати свою незгоду з приводу цього проекту.

"Ми продовжимо вживати заходів щодо осіб і компаній, що беруть участь у діяльності, що потрапляє під санкції, щоб продемонструвати нашу незгоду з цим проектом, яке зберігається", - сказав він.

Представник Держдепу також підкреслив, що США все ще вважають Північний потік-2 поганою угодою для європейських партнерів.

Він також зазначив, що американська адміністрація продовжить докладати зусиль, щоб Росія "не змогла використовувати енергію як інструмент примусу щодо України або будь-якої іншої країни".

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Північний потік-2 - про що раніше повідомляв Главред:

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з американською делегацією раніше закликав США і Євросоюз зупинити добудову Північного потоку-2. Гарант акцентував увагу на тому, що даний проект несе загрозу безпеці української держави.

Глава МВС Арсен Аваков вважає, що після запуску ПП-2 українській газотранспортній системі загрожує небезпека з боку Росії. За даними розвідки, існує ймовірність провокацій і терактів.

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков не виключив сценарію, при якому у газопроводу Північний потік-2 виникнуть проблеми на етапі сертифікації та страхування труби.

Російський депутат В'ячеслав Ніконов припустив, що США спробують зупинити запуск Північного потоку-2 у тому випадку, якщо на осінніх парламентських виборах у Німеччині перемогу здобуде Партія зелених.