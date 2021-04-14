У США зробили важливу заяву про постачання озброєння в Україну

США підтримали Україну через агресію РФ / Reuters

Сполучені Штати мають намір продовжувати надавати військову допомогу Україні відповідно до її потреб по самообороні.

"Ми закликаємо Росію поважати територіальну цілісність України. Ми будемо надавати допомогу Україні в її потребах в самообороні", – заявив міністр оборони США Ллойд Остін.

Остін уточнив, що США продовжать поставку Україні деяких необхідних їй видів озброєнь.

Глава Пентагону також зазначив, що Сполучені Штати продовжують відстежувати пересування російських військ біля кордонів України і проводять відповідні консультації з партнерами.

Також в США закликали Росію припинити провокації і пояснити її останні дії.

"Щодо нарощування російських військ. Ми як і раніше стурбовані тим, що ми бачимо. Ми продовжуємо дуже уважно спостерігати за активністю там, ми продовжуємо консультуватися з нашими партнерами. Як ви чули, я раніше сказав, що ми закликаємо Росію припинити її провокації і бути більш прозорою щодо цієї недавньої діяльності", - підкреслив він.

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Також після конференції країни-члени НАТО закликали Росію негайно зупинити ескалацію, припинити її практику агресивних провокацій і поважати її міжнародні зобов'язання.

Як повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, "Союзники повністю підтримують суверенітет і територіальну цілісність України, і ми закликаємо Росію негайно послабити напругу, припинити її практику агресивних провокацій і поважати її міжнародні зобов'язання".

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