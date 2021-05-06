У США зробили важливу заяву про вступ України до НАТО

Вступ України до НАТО / УНІАН

Заступник прессекретаря Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що Сполучені Штати офіційно підтримують вступ України до НАТО.

За її словами, адміністрація президента Джо Байдена хоче, щоб двері Альянсу залишалися відкритими для всіх бажаючих.

"Адміністрація Байдена прихильна до того принципу, щоб двері НАТО залишалися відкритими для бажаючих, коли ті виконають зобов'язання для вступу і внесуть внесок у посилення євроатлантичної безпеки", - сказала вона.

Водночас на запитання журналістів, чи означає це підтримку вступу України до НАТО, представник Білого дому відповіла ствердно: "Так, ми підтримуємо".

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