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У США зробили важливу заяву про вступ України до НАТО

6 травня 2021, 20:59
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У Білому домі заявили, що адміністрація Байдена підтримує вступ України до НАТО.

НАТО
Вступ України до НАТО / УНІАН

Заступник прессекретаря Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що Сполучені Штати офіційно підтримують вступ України до НАТО.

За її словами, адміністрація президента Джо Байдена хоче, щоб двері Альянсу залишалися відкритими для всіх бажаючих.

"Адміністрація Байдена прихильна до того принципу, щоб двері НАТО залишалися відкритими для бажаючих, коли ті виконають зобов'язання для вступу і внесуть внесок у посилення євроатлантичної безпеки", - сказала вона.

Водночас на запитання журналістів, чи означає це підтримку вступу України до НАТО, представник Білого дому відповіла ствердно: "Так, ми підтримуємо".

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Інтеграція України в НАТО - про що раніше повідомляв Главред:

  • Президент Володимир Зеленський 1 лютого в інтерв'ю американським ЗМІ сказав, що в ході розмови з президентом США Джо Байденом він хотів би запитати у співрозмовника про те, чому Україна досі не в НАТО.
  • Глава Офісу президента Андрій Єрмак 5 березня заявляв, що Україна є країною, яка воює і захищає цінності демократії. Київ виконує вимоги Північноатлантичного альянсу, тому має право вимагати інтеграції в НАТО.
  • Президент Зеленський в ході телефонних переговорів з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом зазначив, що вступ України в колективний блок безпеки є єдиним варіантом припинення російсько-українського конфлікту на Донбасі.

НАТО адміністрація президента Джо Байден Україна
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