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У США зробили заяву через вибори до Держдуми Росії і підтримали Україну

20 вересня 2021, 22:55
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США не визнають вибори до Держдуми Росії.

США
США не визнають вибори в РФ / Reuters

У США заявили, що останні парламентські вибори в Росії пройшли в умовах, які не сприяють вільному і чесному проведенню.

Як йдеться у заяві Держдепу США, російський уряд ввів обмеження, які перешкоджали незалежному волевиявленню.

Представники Держдепу підкреслили, що в Росії серйозно обмежили політичний плюралізм. Цьому передували закони щодо:

  • "екстремістських організацій";
  • "іноземних агентів";
  • "небажаних організацій".

У Росії також перешкоджали міжнародним спостерігачам здійснювати моніторинг за "виборами". Йдеться про представників Організації з безпеки і співробітництва в Європі та Парламентської асамблеї Ради Європи.

"Ці дії суперечать зобов'язанням Росії перед ОБСЄ та іншими міжнародними і регіональними органами, в тому числі і згідно з Міжнародним пактом про громадянські і політичні права", – підкреслили в Держдепі.

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У США акцентували, що не визнають проведення "виборів" в російську Думу на суверенній українській території і підтверджують непохитну підтримку територіальної цілісності і суверенітету України. Тому російську владу закликали:

  • виконувати міжнародні зобов'язання; поважати права людини і основні свободи;
  • припинити кампанію тиску на громадянське суспільство, політичну опозицію і незалежні ЗМІ.

Як раніше повідомляв Главред, вибори до Держдуми Росії тривали 3 дні, до процесу вперше залучили українців з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та АР Крим.

Понад 600 тисяч жителів з непідконтрольних Україні територій отримали російські паспорти.

читайте також"Крим-це Україна": в ЄС категорично не визнали вибори в російську Держдуму

Раніше прессекретар президента України Сергій Нікіфоров заявив, що люди на окупованих Росією територіях можуть брати участь у виборах до Держдуми РФ за умови, якщо "їм треба показати якусь залученість демонстративно, щоб убезпечити себе".

За даними СБУ, перед виборами до Держдуми в ОРДЛО почали масово видавати жителям російські паспорти - так Кремль намагається забезпечити явку на вибори на тлі недовіри до виборчого процесу в РФ і падіння рейтингу правлячої партії.

viber
вибори в Росії Держдепартамент США
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