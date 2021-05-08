У США зробили заяву про нову угоду з Росією щодо ядерної зброї

США і Росія повинні провести нові перемовини щодо скорочення озброєнь - Пентагон / Reuters

Сьогодні США зіткнулися з ситуацією холодної війни, тому Вашингтону слід вести перемовини з Москвою з метою скорочення озброєнь, які не враховані в чинній угоді з ядерної зброї. Діалог двох держав може знизити рівень загрози. Вперше в історії склалася картина, за якої Штатам протистоять два рівних за рівнем ядерного потенціалу держави – Росія і Китай. Про це заявив глава Стратегічного командування ЗС США, адмірал Чарльз Річард.

В опублікованій на сайті Пентагону заяві йдеться про те, що навіть за часів Холодної війни сторони вели діалог, і наразі перемовини можуть знизити рівень протистояння з метою загального добробуту.

"Одне можна сказати про США і Росію: навіть протягом всієї "холодної війни", якою б напруженою вона не була в певні моменти, ми весь цей час вели діалог, і в цьому була велика цінність", - сказав Річард.

За його словами, сьогодні склалася ситуація, коли Вашингтону протистоять два рівних за силою конкурента у сфері ядерних озброєнь – Москва і Пекін. Це є першим прецедентом в історії американської держави.читайте такожМіж США і Росією офіційно почалася нова холодна війна

"США вперше за всю історію одночасно стикаються з двома рівними собі стратегічними конкурентами з ядерним потенціалом, тобто з Росією і Китаєм", - додав він.

Розмірковуючи про можливості російського і китайського держав він підкреслив, що політика Китаю являє собою зростаючу загрозу, тому що Пекін посилює свій вплив у всіх сферах. Москва, у свою чергу, проводить "дуже велику програму ядерної модернізації".

Ядерна угода Росії і США