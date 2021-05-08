У США зробили заяву про нову угоду з Росією щодо ядерної зброї

Вперше в історії Вашингтон зіткнувся з двома рівними конкурентами з ядерних озброєнь - Росією і Китаєм, стверджує Чарльз Річард.
Сьогодні США зіткнулися з ситуацією холодної війни, тому Вашингтону слід вести перемовини з Москвою з метою скорочення озброєнь, які не враховані в чинній угоді з ядерної зброї. Діалог двох держав може знизити рівень загрози. Вперше в історії склалася картина, за якої Штатам протистоять два рівних за рівнем ядерного потенціалу держави – Росія і Китай. Про це заявив глава Стратегічного командування ЗС США, адмірал Чарльз Річард.
В опублікованій на сайті Пентагону заяві йдеться про те, що навіть за часів Холодної війни сторони вели діалог, і наразі перемовини можуть знизити рівень протистояння з метою загального добробуту.
"Одне можна сказати про США і Росію: навіть протягом всієї "холодної війни", якою б напруженою вона не була в певні моменти, ми весь цей час вели діалог, і в цьому була велика цінність", - сказав Річард.
За його словами, сьогодні склалася ситуація, коли Вашингтону протистоять два рівних за силою конкурента у сфері ядерних озброєнь – Москва і Пекін. Це є першим прецедентом в історії американської держави.читайте такожМіж США і Росією офіційно почалася нова холодна війна
"США вперше за всю історію одночасно стикаються з двома рівними собі стратегічними конкурентами з ядерним потенціалом, тобто з Росією і Китаєм", - додав він.
Розмірковуючи про можливості російського і китайського держав він підкреслив, що політика Китаю являє собою зростаючу загрозу, тому що Пекін посилює свій вплив у всіх сферах. Москва, у свою чергу, проводить "дуже велику програму ядерної модернізації".
Ядерна угода Росії і США
- Президент США Джо Байден і російський глава держави Володимир Путін 26 січня провели телефонні перемовини, під час яких сторони обговорили питання продовження угоди про скорочення стратегічних наступальних озброєнь.
- 29 січня президент РФ Путін підписав закон про продовження договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО-3) між Москвою і Вашингтоном на 5 років. У Кремлі підкреслили, що такі заходи відповідають національним інтересам Росії.
- Договір СНО-3 було продовжено Вашингтоном і Москвою на 5 років - до 5 лютого 2026 року. У Держдепі заявили, що США планують провести додаткові перемовини з Росією про ефективність контролю над озброєннями.