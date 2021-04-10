У США зробили заяву щодо Донбасу і назвали умову для Росії

Прогресу щодо ситуації на Донбасі не буде допоки, доки Москва не продемонструє конструктивну позицію, стверджує Христина Квін.
Вашингтон підтримує відновлення територіальної цілісності та суверенітету України. США прагнуть до того, щоб Київ і американські союзники доклали зусиль для встановлення миру в державі. Америка має намір задіяти всі можливі механізми для того, щоб Росія серйозно ставилася до перемовин щодо Донбасу і припинила агресію проти української держави. Про це заявила тимчасова повірена у справах Штатів в Україні Христина Квін.
У інтерв'ю програмі Факти ICTV дипломатка сказала, що Росія блокує врегулювання конфлікту на Донбасі. Формати перемовин не мають значення в тому випадку, якщо Москва демонструватиме неконструктивний підхід під час дискусії. Американська держава підтримує Україну і виступає за застосування зусиль з метою встановлення миру в країні.
"Чесно кажучи, проблема з мирним процесом на Донбасі - це Росія. Незалежно від того, в якому форматі відбудуться обговорення, в Нормандському або в Мінському, без чесної і конструктивної позиції Росії прогресу не буде. Тому Сполучені Штати підтверджують свою підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, і хочуть докласти спільних з Україною і партнерами зусиль, щоб досягти миру", - сказала Квін.читайте такожМеркель оголосила Путіну про умови щодо військ РФ біля кордонів України
За її словами, завдання полягає в тому, щоб Росія продемонструвала серйозне ставлення до діючих перемовних процесів щодо вирішення конфлікту на Донбасі. У американській адміністрації рішуче підтримують відновлення політичного контролю Києвом над окупованими територіями. Росія повинна припинити агресію щодо України і перейти до конструктивних перемовин
"Адміністрація Байдена повністю підтримує територіальну цілісність України в межах міжнародно визнаних кордонів, і ми від цього не відступимо. Головний виклик - це Росія. Вона повинна зупинити свою агресію проти України і працювати в межах мінського і нормандського форматів використовуючи конструктивний підхід, а не агресивний", - підкреслила Христина Квін.
Конфлікт Росії та України
- Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков 7 квітня сказав, що війська РФ знаходитимуться біля кордонів української держави стільки часу, скільки знадобиться Москві. Рішення про базування військ приймуть військове керівництво і президент Володимир Путін.
- США прийняли рішення відправити в Чорне море два військові кораблі у відповідь на стягування Росією військ до кордонів України. Відповідний дозвіл від Туреччини вже отримано. Кораблі перебуватимуть в чорноморській акваторії до 4-5 травня.
- Спікер української делегації у ТКГ Олексій Арестович заявив, що Захід демонструє серйозну дипломатичну підтримку України. Такі дії свідчать про те, що Київ не залишать один на один у боротьбі з Росією.