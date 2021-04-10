У США зробили заяву щодо Донбасу і назвали умову для Росії

США мають намір докласти максимум зусиль, щоб Росія серйозно поставилася до перемовин щодо Донбасу / Reuters

Вашингтон підтримує відновлення територіальної цілісності та суверенітету України. США прагнуть до того, щоб Київ і американські союзники доклали зусиль для встановлення миру в державі. Америка має намір задіяти всі можливі механізми для того, щоб Росія серйозно ставилася до перемовин щодо Донбасу і припинила агресію проти української держави. Про це заявила тимчасова повірена у справах Штатів в Україні Христина Квін.

У інтерв'ю програмі Факти ICTV дипломатка сказала, що Росія блокує врегулювання конфлікту на Донбасі. Формати перемовин не мають значення в тому випадку, якщо Москва демонструватиме неконструктивний підхід під час дискусії. Американська держава підтримує Україну і виступає за застосування зусиль з метою встановлення миру в країні.

"Чесно кажучи, проблема з мирним процесом на Донбасі - це Росія. Незалежно від того, в якому форматі відбудуться обговорення, в Нормандському або в Мінському, без чесної і конструктивної позиції Росії прогресу не буде. Тому Сполучені Штати підтверджують свою підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, і хочуть докласти спільних з Україною і партнерами зусиль, щоб досягти миру", - сказала Квін.читайте такожМеркель оголосила Путіну про умови щодо військ РФ біля кордонів України

За її словами, завдання полягає в тому, щоб Росія продемонструвала серйозне ставлення до діючих перемовних процесів щодо вирішення конфлікту на Донбасі. У американській адміністрації рішуче підтримують відновлення політичного контролю Києвом над окупованими територіями. Росія повинна припинити агресію щодо України і перейти до конструктивних перемовин

"Адміністрація Байдена повністю підтримує територіальну цілісність України в межах міжнародно визнаних кордонів, і ми від цього не відступимо. Головний виклик - це Росія. Вона повинна зупинити свою агресію проти України і працювати в межах мінського і нормандського форматів використовуючи конструктивний підхід, а не агресивний", - підкреслила Христина Квін.

Конфлікт Росії та України