У США зробили заяву у відповідь на резонансні звинувачення Лукашенка

Вашингтон заперечує причетність американців до "змови" проти Лукашенка.
У Державному департаменті США обізнані про новини, пов'язані з "змовою" проти глави Білорусі Олександра Лукашенка і його власними заявами щодо цього. Американська влада не причетна до замаху на Лукашенка і не брала участі в будь-яких змовах проти білоруського лідера.
Як повідомив представник Держдепу в коментарі РИА Новости, американці бачили в російських державних ЗМІ новини про так звану змову проти Лукашенка і його особисті заяви. Однак влада США не має до цього жодного відношення.
"Ми бачили повідомлення в російських державних ЗМІ про передбачувану змову проти Олександра Лукашенка, а також його власні заяви у ЗМІ. Будь-які припущення, що влада США стояла за спробою вбивства Лукашенка або брала участь в ній, абсолютна неправда", - підкреслив представник Держдепу США.
Заяви про замах на Лукашенка
- Білоруський глава держави Олександр Лукашенко 17 квітня заявив про те, що на нього особисто і його сім'ю готувався замах. Як стверджує президент республіки, до цього причетні американські спецслужби. Учасників підготовки процесу, як сказав Лукашенко, затримали у Москві.
- У Федеральній службі безпеки Росії інкримінують затриманим Юрію Зянковичу та Олександру Федуті спробу здійснення військового перевороту у Білорусі та наміри фізично усунути Лукашенка.
- Крім того, Федуту і Зянковича звинувачують у намірах привласнити майно Лукашенка. У ФСБ стверджують, що затримані отримали відомості про державних чиновників Білорусі з баз даних, які зламали хакери.