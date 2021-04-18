У США зробили заяву у відповідь на резонансні звинувачення Лукашенка

У Вашингтоні ознайомилися із заявами Лукашенка - Держдеп / Reuters

У Державному департаменті США обізнані про новини, пов'язані з "змовою" проти глави Білорусі Олександра Лукашенка і його власними заявами щодо цього. Американська влада не причетна до замаху на Лукашенка і не брала участі в будь-яких змовах проти білоруського лідера.

Як повідомив представник Держдепу в коментарі РИА Новости, американці бачили в російських державних ЗМІ новини про так звану змову проти Лукашенка і його особисті заяви. Однак влада США не має до цього жодного відношення.

"Ми бачили повідомлення в російських державних ЗМІ про передбачувану змову проти Олександра Лукашенка, а також його власні заяви у ЗМІ. Будь-які припущення, що влада США стояла за спробою вбивства Лукашенка або брала участь в ній, абсолютна неправда", - підкреслив представник Держдепу США.

Заяви про замах на Лукашенка