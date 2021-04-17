У США українського хакера надовго кинули за ґрати

Хакер з США отримає 10 років в'язниці / Газета

В американському Сіетлі було винесено вирок 35-річному громадянину України Федору Гладирю, який визнав себе винним в участі в діяльності хакерської групи FIN7. Як повідомляє Радіо Свобода, українець отримав 10 років в'язниці.

Гладир був заарештований в німецькому Дрездені в 2018 році і екстрадований до США.

У вересні 2019 року він визнав себе винним у здійсненняі кібератак і шахрайстві в обмін на зняття інших звинувачень. Йому ставилося 26 звинувачень до того, як він погодився визнати свою провину і сплатити 2,5 млн доларів відшкодування.

У десятирічний термін покарання увійдуть три роки, які Гладир вже провів під вартою.

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За оцінками Мін'юсту, хакерська група FIN7 "завдала американцям і економіці США збитків на мільярд доларів". Прокурори на слуханнях заявили, що ці оцінки занижені, а фактичні збитки можуть сягати від 3 до 6 млрд доларів.

Група порушила роботу комп'ютерних мереж у всіх 50 штатах США і окрузі Колумбія і викрала дані понад 20 млн кредитних карт.