У США українського хакера надовго кинули за ґрати

У вересні 2019 року він визнав себе винним у скоєнні кібератак та шахрайстві в обмін на зняття інших звинувачень.
В американському Сіетлі було винесено вирок 35-річному громадянину України Федору Гладирю, який визнав себе винним в участі в діяльності хакерської групи FIN7. Як повідомляє Радіо Свобода, українець отримав 10 років в'язниці.
Гладир був заарештований в німецькому Дрездені в 2018 році і екстрадований до США.
У вересні 2019 року він визнав себе винним у здійсненняі кібератак і шахрайстві в обмін на зняття інших звинувачень. Йому ставилося 26 звинувачень до того, як він погодився визнати свою провину і сплатити 2,5 млн доларів відшкодування.
У десятирічний термін покарання увійдуть три роки, які Гладир вже провів під вартою.
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За оцінками Мін'юсту, хакерська група FIN7 "завдала американцям і економіці США збитків на мільярд доларів". Прокурори на слуханнях заявили, що ці оцінки занижені, а фактичні збитки можуть сягати від 3 до 6 млрд доларів.
Група порушила роботу комп'ютерних мереж у всіх 50 штатах США і окрузі Колумбія і викрала дані понад 20 млн кредитних карт.
- Раніше Главред писав про те, що на хакерському форумі опублікували дані як мінімум 533 млн користувачів соціальної мережі Facebook. У мережу виклали телефонні номери та інші особисті дані користувачів Facebook, пише Business Insider.
- Опубліковані хакерами дані містять особисту інформацію користувачів соцмережі з 106 країн світу. Хакери злили в мережу 32 мільйони записів про користувачів в США, 11 мільйонів про користувачів з Британії і 6 млн про користувачів з Індії.