У США розкрили деталі зустрічі Байдена і Путіна

Ентоні Блінкен висловився про зустріч Байдена і Путіна / Reuters

Президент США Джо Байден запропонував президенту Росії Володимиру Путіну зустрітися в майбутні тижні.

Як розповів держсекретар США Ентоні Блінкен, Вашингтон прагне до "стабільних і передбачуваних" відносин з Росією, тому Байден подзвонив на цьому тижні Путіну.

"Саме це ви вчора і бачили, коли президент Байден підняв трубку і подзвонив президенту Путіну, запропонувавши йому зустрітися в найближчі тижні", – сказав Блінкен.

Крім того, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що НАТО рішуче налаштована на те, щоб домагатися від Росії кроків з деескалації напруженості навколо України.

"Ми також приділили деякий час сьогодні обговоренню глибокого занепокоєння, яке союзники поділяють щодо Росії та її дій на кордоні з Україною. Всі 30 учасників висловили цю стурбованість і продемонстрували рішучий настрій на те, щоб Росія робила кроки, спрямовані на деескалацію напруженості, яку вона створює", - заявив Блінкен.

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