У США розкрили деталі зустрічі Байдена і Путіна

Блінкен розповів, чому Байден вдруге подзвонив Путіну.
Президент США Джо Байден запропонував президенту Росії Володимиру Путіну зустрітися в майбутні тижні.
Як розповів держсекретар США Ентоні Блінкен, Вашингтон прагне до "стабільних і передбачуваних" відносин з Росією, тому Байден подзвонив на цьому тижні Путіну.
"Саме це ви вчора і бачили, коли президент Байден підняв трубку і подзвонив президенту Путіну, запропонувавши йому зустрітися в найближчі тижні", – сказав Блінкен.
Крім того, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що НАТО рішуче налаштована на те, щоб домагатися від Росії кроків з деескалації напруженості навколо України.
"Ми також приділили деякий час сьогодні обговоренню глибокого занепокоєння, яке союзники поділяють щодо Росії та її дій на кордоні з Україною. Всі 30 учасників висловили цю стурбованість і продемонстрували рішучий настрій на те, щоб Росія робила кроки, спрямовані на деескалацію напруженості, яку вона створює", - заявив Блінкен.
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Переговори Байдена і Путіна-про що раніше повідомляв головред:
- У вівторок, 13 квітня, відбувся телефонна розмова президента США Джо Байдена з главою РФ Володимиром Путіним. Американський глава держави закликав Путіна знизити напруженість у зв'язку зі стягуванням російських військ до кордонів України. При цьому він заявив про підтримку територіальної цілісності та суверенітету Української держави. Крім того, Байден запропонував Путіну провести зустріч з питань американо-російських відносин на території однієї з європейських країн.
- Прес-секретар президента США Джейн Псакі заявила, що поки не час говорити конкретно про зустрічі Байдена і Путіна. При цьому вона припустила, що переговори можуть відбутися влітку.
- Спікер Кремля Дмитро Пєсков сказав, що тема і місце зустрічі Путіна і Байдена будуть ще обговорюватися. На даний момент в Кремлі розглядають пропозицію американської сторони взяти участь у саміті з клімату.