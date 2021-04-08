У США заявили, що Росія стягнула найбільшу кількість військ з 2014 року

Джен Псакі висловилася про російські війська біля кордонів України / Reuters

Росія зосередила на кордоні з Україною найзначніше число військ з 2014 року. Як заявила прессекретар Білого дому Джен Псакі, у зв'язку з цим Сполучені Штати висловили стурбованість.

"Сполучені Штати все більше стурбовані недавньою ескалацією агресії з боку Росії на сході України, включаючи переміщення російських військ на кордоні з Україною", - сказала вона.

Псакі також нагадала, що цього тижня було вбито п'ять українських військовослужбовців.

"Всі ці ознаки викликають глибоку стурбованість", - підкреслила Псакі.

Прессекретар Білого дому заявила, що Адміністрація президента США Джо Байдена обговорюємо з союзниками по НАТО стурбованість щодо зростання напруженості у зв'язку з порушеннями режиму припинення вогню і регіональної напруженості в Україні.

читайте такожБіля кордону України знайшли новий величезний табір російських військ

Ситуація на Донбасі - про що раніше повідомляв Главред: