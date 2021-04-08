У США заявили, що Росія стягнула найбільшу кількість військ з 2014 року

Росія перекинула до кордонів України найбільшу кількість військ з початку війна на Донбасі, заявили в Білому домі.
Росія зосередила на кордоні з Україною найзначніше число військ з 2014 року. Як заявила прессекретар Білого дому Джен Псакі, у зв'язку з цим Сполучені Штати висловили стурбованість.
"Сполучені Штати все більше стурбовані недавньою ескалацією агресії з боку Росії на сході України, включаючи переміщення російських військ на кордоні з Україною", - сказала вона.
Псакі також нагадала, що цього тижня було вбито п'ять українських військовослужбовців.
"Всі ці ознаки викликають глибоку стурбованість", - підкреслила Псакі.
Прессекретар Білого дому заявила, що Адміністрація президента США Джо Байдена обговорюємо з союзниками по НАТО стурбованість щодо зростання напруженості у зв'язку з порушеннями режиму припинення вогню і регіональної напруженості в Україні.
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Ситуація на Донбасі - про що раніше повідомляв Главред:
- 30 березня Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак зробив заяву, згідно з якою Росія підводить війська до кордонів України, мотивуючи свої дії планами щодо нових військових маневрів Захід 2021.
- 5 квітня спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія не становить загрозу для жодної країни світу, включаючи Україну.
- 6 квітня в російських збройних силах стартували планові контрольні перевірки боєготовності армії. Війська виведені на полігони з метою проходження різних військових маневрів. Перевірка готовності військ організована у всіх військових округах Росії.