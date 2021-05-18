У США заявили про скандальне рішення щодо Північного потоку-2

США хочуть відмовитися від частини санкцій / Getty Images

Адміністрація президента США Джо Байдена хоче відмовитися від санкцій проти керівництва компанії, відповідальної за будівництво російського газопроводу Північний потік-2. Зокрема, проти голови компанії Nord Stream-2 Ag Матіаса Варніга, пише Axios із посиланням на обізнані джерела.

"Адміністрація Байдена відкладе санкції проти компанії та її виконавчого директора, які спостерігають за прокладанням російського газопроводу Північний потік 2 до Німеччини, повідомляють два джерела, проінформованих про це рішення", - йдеться в повідомленні.

Видання зазначає, що дане рішення вказує на те, що адміністрація Байдена не бажає ставити під загрозу свої відносини з Німеччиною через російський трубопровід, і підкреслює труднощі, з якими стикається Байден при узгодженні дій з риторикою щодо посилення підходу до Росії.

Зазначається, що Державний департамент США найближчим часом направить до Конгресу свій обов'язковий 90-денний звіт із переліком організацій, що беруть участь у Північному потоці-2, проти яких необхідно запровадити санкції.

Джерела, знайомі з підготовкою доповіді, повідомили порталу, що Держдепартамент планує закликати до запровадження санкцій проти кількох російських судів.

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Держдепартамент також визнає, що корпорація Nord Stream 2 AG і її генеральний директор, наближений до президента РФ Володимира Путіна і колишній співробітник східнонімецької розвідки Маттіас Варніг, займаються діяльністю, що підпадає під санкції. Однак Державний департамент відмовиться від застосування обмежень, посилаючись на національні інтереси США.

"Цей запланований крок також створює дивну ситуацію, в якій адміністрація Байдена буде застосовувати санкції до судів, що беруть участь у будівництві Північного потоку - 2, але відмовиться застосовувати санкції до фактичної компанії, що відповідає за проект", - йдеться в повідомленні.

Джерела, близькі до ситуації, кажуть, що високопоставлені чиновники США прийняли рішення, що єдиний спосіб потенційно зупинити проєкт, який завершений на 95%, - це впровадити санкції проти німецьких кінцевих споживачів газу. А адміністрація Байдена, в свою чергу, не бажає розривати свої відносини з Німеччиною через Північний потік-2.

Будівництво Північного потоку-2: