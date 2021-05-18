У США заявили про скандальне рішення щодо Північного потоку-2

Держдеп США в направить до Конгресу свій обов'язковий 90-денний звіт із переліком організацій, що беруть участь у Північному потоці-2.
Адміністрація президента США Джо Байдена хоче відмовитися від санкцій проти керівництва компанії, відповідальної за будівництво російського газопроводу Північний потік-2. Зокрема, проти голови компанії Nord Stream-2 Ag Матіаса Варніга, пише Axios із посиланням на обізнані джерела.
"Адміністрація Байдена відкладе санкції проти компанії та її виконавчого директора, які спостерігають за прокладанням російського газопроводу Північний потік 2 до Німеччини, повідомляють два джерела, проінформованих про це рішення", - йдеться в повідомленні.
Видання зазначає, що дане рішення вказує на те, що адміністрація Байдена не бажає ставити під загрозу свої відносини з Німеччиною через російський трубопровід, і підкреслює труднощі, з якими стикається Байден при узгодженні дій з риторикою щодо посилення підходу до Росії.
Зазначається, що Державний департамент США найближчим часом направить до Конгресу свій обов'язковий 90-денний звіт із переліком організацій, що беруть участь у Північному потоці-2, проти яких необхідно запровадити санкції.
Джерела, знайомі з підготовкою доповіді, повідомили порталу, що Держдепартамент планує закликати до запровадження санкцій проти кількох російських судів.
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Держдепартамент також визнає, що корпорація Nord Stream 2 AG і її генеральний директор, наближений до президента РФ Володимира Путіна і колишній співробітник східнонімецької розвідки Маттіас Варніг, займаються діяльністю, що підпадає під санкції. Однак Державний департамент відмовиться від застосування обмежень, посилаючись на національні інтереси США.
"Цей запланований крок також створює дивну ситуацію, в якій адміністрація Байдена буде застосовувати санкції до судів, що беруть участь у будівництві Північного потоку - 2, але відмовиться застосовувати санкції до фактичної компанії, що відповідає за проект", - йдеться в повідомленні.
Джерела, близькі до ситуації, кажуть, що високопоставлені чиновники США прийняли рішення, що єдиний спосіб потенційно зупинити проєкт, який завершений на 95%, - це впровадити санкції проти німецьких кінцевих споживачів газу. А адміністрація Байдена, в свою чергу, не бажає розривати свої відносини з Німеччиною через Північний потік-2.
Будівництво Північного потоку-2:
- Проєкт Північний потік-2 (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.
- Трубопровід проходить через виняткові економічні зони і територіальні води п'яти країн: Німеччини, Данії, Росії, Фінляндії та Швеції.
- Газопровід Північний потік - 2 побудований вже більш ніж на 90%.
- Новий трубопровід в обхід України планувалося побудувати до кінця 2019 року поряд з уже існуючим Північним потоком-1. Але через санкції США, передбачені законом про американський оборонний бюджет на 2020 рік, компанії, що займаються будівництвом газопроводу, не змогли його добудувати. Після цього Газпром вирішив добудувати газопровід власними силами.
- З 1 січня 2021 року набули чинності ще одні американські санкції, які фактично забороняють іноземним компаніям надавати послуги з тестування, контролю та сертифікації трубопроводу. Їм надано 30 днів на те, щоб покинути проект, інакше їм загрожують санкції.
- Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський Газпром. Фінансування проекту здійснюють європейські компанії-французька Engie, австрійська OMV, британсько-Нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.