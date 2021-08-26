Серія терактів у Кабулі: загинуло не менш ніж 60 осіб, серед них 12 американців

У Кабулі прогриміли нові вибухи / скрін

Сьогодні ввечері в столиці Афганістану Кабулі пролунали чергові вибухи. За попередньою інформацією один з них був поруч із аеропортом, повідомляє TRT.

У Кабулі стався сьомий вибух. Про жертви і постраждалих не повідомляється, пише афганський журналіст Мусліма Ширзаді.

ІДІЛ, терористична ісламістське угруповання, взяла відповідальність за теракт в аеропорту Кабула, повідомляє Reuters з посиланням на близьке до ІГ інформаційне агентство AMAQ.

За інформацією іншого ЗМІ CGTN новий вибух стався неподалік від аеропорту.

За даними Al Arabia вибухів було кілька і вони сталися на околиці Кабула.

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Точних даних про жертви і постраждалих немає, але за даними The Wall Street Journal відомо вже про 60 загиблих.

У свою чергу телеканал Fox News з посиланням на джерела в Пентагоні повідомляє, що кількість загиблих військовослужбовців США зросла до 12. За іншими даними, загинули 13 військових і 20 поранені.

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За даними афганських ЗМІ, в результаті вибуху в аеропорту Кабула загинули 43 особи, 130 отримали поранення.

Трагедія в Афганістані

США після 20-річного перебування в Афганістані прийняли рішення про виведення своїх військ з країни. Американський військовий контингент повинен повністю піти з території афганської держави до 31 Серпня.

Талібан стрімко захопив владу в Афганістані. 15 серпня бойовики угруповання заявили про контроль над Кабулом. Президент країни змушений був рятуватися втечею.

Представник Талібану Мухаммед Найїм зробив заяву про те, що багаторічний військовий конфлікт в Афганістані закінчено.

Помічник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван 16 серпня сказав, що Байден прийняв правильне рішення щодо Афганістану. У країні так і не вдалося побудувати сильну армію, яка могла б дати відсіч противнику.

Колишній глава ЦРУ Девід Петреус бачить небезпека у виведенні військ США з Афганістану. Він вважає, що ситуація призведе до катастрофи для американської держави і його союзників.