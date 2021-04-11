У столиці Вірменії знайшли мертвою дочку путінського генерала

Прибувши на місце події на вулицю Давид Анахт, правоохоронці виявили на балконі одного з будинків труп жінки.
У столиці Вірменії Єревані було знайдено тіло 40-річної жінки, яка імовірно є дочкою генерал-лейтенанта ФСБ РФ, пише місцеве видання Shamshyan.
У поліцію про інцидент заявили близько 17:40 за місцевим часом (16:40 за Києвом). Прибувши на місце події на вулицю Давид Анахт, правоохоронці виявили на балконі одного з будинків труп жінки.
Крім того поруч з тілом був знайдений нагородний пістолет її батька.
За попередньою версією, жінка вчинила самогубство, проте також розглядаються варіанти з вбивством і необережним поводженням зі зброєю. Поліції належить провести низку експертиз для того, щоб встановити точну причину смерті.
- Як раніше писав Главред, в Росії сталося моторошне вбивство. 63-річний Андрій Кукушкін на очах у дружини наніс дев'ять ножових поранень своєму власному синові і відмовився викликати йому швидку. Хлопець помер на сходовому майданчику.
- Інцидент стався в Єкатеринбурзі 27 березня. Між 30-річним Павлом Кукушкіним і його батьком в черговий раз стався конфлікт, який цього разу завершився кривавою розправою.
Автор: Катерина Трохимчук