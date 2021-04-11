У столиці Вірменії знайшли мертвою дочку путінського генерала

У Вірменії вбили дочку путінського генерала / SKELET-info

У столиці Вірменії Єревані було знайдено тіло 40-річної жінки, яка імовірно є дочкою генерал-лейтенанта ФСБ РФ, пише місцеве видання Shamshyan.

У поліцію про інцидент заявили близько 17:40 за місцевим часом (16:40 за Києвом). Прибувши на місце події на вулицю Давид Анахт, правоохоронці виявили на балконі одного з будинків труп жінки.

Крім того поруч з тілом був знайдений нагородний пістолет її батька.

За попередньою версією, жінка вчинила самогубство, проте також розглядаються варіанти з вбивством і необережним поводженням зі зброєю. Поліції належить провести низку експертиз для того, щоб встановити точну причину смерті.