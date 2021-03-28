У столиці Єгипту впала багатоповерхівка: у кам'яній пастці опинилися люди

Причиною НП міг стати той факт, що домовласник незаконно надбудував біля будівлі два поверхи.
У суботу, 27 березня, в одному з районів столиці Єгипту обвалився десятиповерховий житловий будинок. Не менше п'яти людей загинули і ще 23 - постраждали.
Трагедія сталася вночі в районі Каїра з густонаселеною забудовою Гіср-Ес-Суейс. Про це повідомляє газета Al-Ahram.
Наразі рятувальники розбирають завали в пошуках тих, хто вижив. Крім того, триває операція з визволення цілої сім'ї, яку засипала купа конструкцій.
За попередніми даними, причиною НП міг стати той факт, що домовласник незаконно надбудував біля будівлі два поверхи. Місцева прокуратура вже почала перевірку за цим фактом.
Нагадаємо:
- 18 травня 2020 року в Одесі раптово обвалилася частина старовинного житлового будинку по вулиці Торговій, 22. Ця будівля була зведена в 1890 році та визнана архітектурною спадщиною. Внаслідок обвалу повністю зруйновано три квартири.
- За кілька днів в Одесі сталася ще одна НП - на вулиці Середньофонтанській обвалився житловий будинок, який давно визнали аварійним.
Автор: Анна Багрій