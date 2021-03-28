У столиці Єгипту впала багатоповерхівка: у кам'яній пастці опинилися люди

Трагедія сталася вночі в районі з густонаселеною забудовою Гіср-Ес-Суейс / Фото Reuters

У суботу, 27 березня, в одному з районів столиці Єгипту обвалився десятиповерховий житловий будинок. Не менше п'яти людей загинули і ще 23 - постраждали.

Трагедія сталася вночі в районі Каїра з густонаселеною забудовою Гіср-Ес-Суейс. Про це повідомляє газета Al-Ahram.

Наразі рятувальники розбирають завали в пошуках тих, хто вижив. Крім того, триває операція з визволення цілої сім'ї, яку засипала купа конструкцій.

За попередніми даними, причиною НП міг стати той факт, що домовласник незаконно надбудував біля будівлі два поверхи. Місцева прокуратура вже почала перевірку за цим фактом.

Фото Reuters

Фото Reuters

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