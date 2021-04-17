У країні ЄС розкрили деталі перемовин щодо зустрічі Байдена і Путіна

В Австрії не планують бути державою-посередником на перемовинах Байдена і Путіна / Reuters

Австрія вже веде перемовини з Москвою і Вашингтоном щодо можливої організації зустрічі президента США Джо Байдена і глави РФ Володимира Путіна на території своєї держави. Відень не планує ставати посередником у перемовному процесі, проте готовий надати майданчик для дискусії. Про це заявив австрійський прем'єрміністр Себастьян Курц.

У інтерв'ю німецькому порталу The Pioneer він розповів про те, що перемовини щодо можливого проведення зустрічі США і Росії в Австрії вже йдуть. Відень не прагне до статусу посередника в перемовинах, але є державою, яку можуть вибрати сторони для організації дискусії. Діалог є найбільш оптимальним виходом із ситуації.

"Ми не повинні переоцінювати нашу роль, ми не граємо роль посередника. Але завжди є нейтральні країни, які вибирають для діалогу і перемовин. Ми вже в контакті з російською та американською стороною. Якщо дійсно така зустріч відбудеться, яку ми вважаємо правильною і яку ініціював Джо Байден, а я вважаю, що це завжди правильний шлях - діалог завжди кращий для всіх учасників, ніж щось інше - то ми б тоді були надзвичайно раді, якщо це все відбудеться в Австрії", - запевнив Курц.читайте такожДипломат пояснив, якої помилки припустився Байден у розмові з Путіним

При цьому він підкреслив, що зустріч Байдена і Путіна може бути проведена не тільки у Відні, але і в інших австрійських містах.

Перемовини Байдена і Путіна