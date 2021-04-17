У країні ЄС розкрили деталі перемовин щодо зустрічі Байдена і Путіна

Діалог є найкращим виходом із ситуації для США і Росії, вважає Себастьян Курц.
Австрія вже веде перемовини з Москвою і Вашингтоном щодо можливої організації зустрічі президента США Джо Байдена і глави РФ Володимира Путіна на території своєї держави. Відень не планує ставати посередником у перемовному процесі, проте готовий надати майданчик для дискусії. Про це заявив австрійський прем'єрміністр Себастьян Курц.
У інтерв'ю німецькому порталу The Pioneer він розповів про те, що перемовини щодо можливого проведення зустрічі США і Росії в Австрії вже йдуть. Відень не прагне до статусу посередника в перемовинах, але є державою, яку можуть вибрати сторони для організації дискусії. Діалог є найбільш оптимальним виходом із ситуації.
"Ми не повинні переоцінювати нашу роль, ми не граємо роль посередника. Але завжди є нейтральні країни, які вибирають для діалогу і перемовин. Ми вже в контакті з російською та американською стороною. Якщо дійсно така зустріч відбудеться, яку ми вважаємо правильною і яку ініціював Джо Байден, а я вважаю, що це завжди правильний шлях - діалог завжди кращий для всіх учасників, ніж щось інше - то ми б тоді були надзвичайно раді, якщо це все відбудеться в Австрії", - запевнив Курц.читайте такожДипломат пояснив, якої помилки припустився Байден у розмові з Путіним
При цьому він підкреслив, що зустріч Байдена і Путіна може бути проведена не тільки у Відні, але і в інших австрійських містах.
Перемовини Байдена і Путіна
- Телефонна розмова президента США Джо Байдена з господарем Кремля Володимиром Путіним відбулася 13 квітня. Під час дискусії американський глава держави закликав Путіна припинити військовий тиск біля кордонів України і виступив з ініціативою щодо проведення зустрічі на території однієї з європейських держав.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен уточнив, що Байден запропонував Путіну провести зустріч вже найближчими тижнями.
- Спікер Кремля Дмитро Пєсков 16 квітня заявив, що під час телефонної розмови Путіна і Байдена російський президент запропонував лідеру США провести зустріч найближчими днями, причому без попередніх умов.
- Пізніше у МЗС РФ попередили, що через нові санкції Вашингтона щодо Москви російська влада має намір переглянути можливість проведення зустрічі Путіна і Байдена.