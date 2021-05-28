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У тіні диктатора: у Мережі показали нове розслідування про корупцію Лукашенка

28 травня 2021, 12:04

Журналісти NEXTA розкривають особливості білоруської "соціальної" моделі. Зокрема, як Лукашенко зробив з Білорусі країну-прокладку.

Лукашенко
Оприлюднено другий фільм-розслідування щодо Лукашенка / УНІАН

Білоруський Telegram-канал NEXTA оприлюднив другу частину фільму-розслідування про Олександра Лукашенка під назвою "Золоте дно-2: у тіні диктатора". Це проект, засновником якого є Роман Протасевич, фактично викрадений білоруськими силовиками 23 травня.

У фільмі, опублікованому на YouTube-каналі розкривають особливості білоруської "соціальної" моделі. Зокрема, як Лукашенко зробив з Білорусі країну-прокладку. Журналісти називають імена "обраних" з найближчого оточення Лукашенка, яким він дозволяє збагачуватися за рахунок білорусів. Також у фільмі обговорюються тіньові схеми сім'ї та друзів Лукашенка.

"Лукашенко обростає статками за рахунок простих білорусів, а своїм подільникам за дорогі подарунки виписує преференції в бізнесі... Держава в Білорусі стала паразитуючим наростом, що обслуговує інтереси Лукашенка і його найближчого оточення", - зазначають журналісти.

У фільмі підкреслюється, що розслідувачі мають ексклюзивні документи, що підтверджують корупційні зв'язки Лукашенка та його сім'ї.

"Ексклюзивні документи, що підтверджують корупційні зв'язки Лукашенка і його сім'ї — від санкцій більше не сховається ніхто", — йдеться у фільмі.

Це другий фільм-розслідування від білоруських блогерів.

Зазначимо, після президентських виборів в 2020 році Telegram-канал NEXTA став одним з основних опозиційних майданчиків в Білорусі.

"Золоте дно-2: у тіні диктатора" - дивитися:

Як повідомляв Главред, в березні опозиційний білоруський Youtube-канал NEXTA опублікував фільм "Лукашенко. Золоте дно" про багатства президента країни Олександра Лукашенка. У фільмі розповідається про резиденції Лукашенка - як офіційні, так і "подаровані" близькими до нього бізнесменами.

Екстрена посадка літака Ryanair і арешт Протасевича - про що раніше писав Главред:

  • 23 травня у Мінську екстрено сів літак компанії Ryanair, що виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибуховий пристрій не знайшли.
  • Серед пасажирів знаходився опозиційний блогер, творець телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич.
  • Протасевича затримали разом з його дівчиною – Софією Сапегою.
  • Адвоката пустили до Романа Протасевича через 4 дні після затримання. Правозахисниця Інеса Оленська не повідомила, де знаходиться Роман.
  • У пресслужбі МВС Білорусі заявили, що Роман Протасевич перебуває в одному із СІЗО в Мінську. Силовики заявили, що опозиціонер не скаржився на проблеми зі здоров'ям.

Олександр Лукашенко Роман Протасевич новини Білорусі
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