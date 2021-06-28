У Туреччині автобус із українцями потрапив у ДТП, є постраждалі

У Туреччині автобус потрапив у ДТП / egehaber.com

26 червня поблизу турецького міста Дідім у провінції Айдин сталося дорожньо-транспортна пригода. Серед пасажирів були одинадцять українських туристів, повідав речник МЗС Олег Ніколенко у коментарі РБК-Україна.

П'ятеро українців отримали незначні травми. Їм відразу була надана медична допомога. Того ж дня їх виписали із лікарні. Страхова компанія покрила витрати на лікування.

"За дорученням Міністра закордонних справ Дмитра Кулеби Посольство України в Туреччині підтримує зв'язок з турецькими правоохоронцями і туроператором. За попередньою версією, причиною ДТП стала помилка водія", - повідомив Ніколенко.

читайте такожМісиво з тіл і металу: під Миколаєвом сталася масштабна ДТП

За інформацією турецького видання Egehaber аварія трапилась близько 06:00. Водій виїхав на зустрічну смугу. Поліція розпочала розслідування інциденту.

Нагадаємо, раніше в Одесі сталася ДТП за участю п'яного поліцейського. 27-річний правоохоронець зніс шлагбаум і збив сімейну пару, яка гуляла з дитиною. Постраждалі були госпіталізовані.

Аварія сталася в міжквартальному проїзді біля супермаркету на Люстдорфській дорозі в Одесі.