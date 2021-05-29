У Туреччині знайшли тіло зниклої на початку травня українки: деталі загибелі

Яна Кривошея загинула в Туреччині / Фейсбук яни Кривошеї

У Туреччині знайшли мертвою українку, яка зникла на початку травня. Тіло 42-річної альпіністки з Одеси Яни Кривошеї виявили біля вершини гори Геіксіврісі у п'ятницю, 28 травня.

Як повідомляє Український портал Туреччини у Facebook і турецьке видання AntalyaHakkinda, одеситка впала з прямовисних скель і загинула.

"Протягом декількох тижнів її шукали різні команди рятувальників як місцевих, так і українських. Однак тіло вдалося виявити тільки 28 травня під час аерофотозйомки розвідувальним літаком жандармерії", – йдеться у повідомленні.

Після того, як тіло загиблої альпіністки було знято зі скель командою пошуково-рятувальних служб, його доставили до Інституту судової медицини для встановлення точних причин смерті.

Зазначимо, раніше брат альпіністки Яни Кривошеї, яка зникла в горах в Туреччині, був схильний до версії викрадення дівчини.

Однак рятувальники оглянули гору і всі підходи до неї, але не знайшли жодних слідів.

Як повідомив скелелаз Levent öktem у своєму Facebook, тіло Яни Кривошеї було знайдено на 24-й день після втрати зв'язку і 16-й - з початку пошукових операцій. Одеситка приїхала у відпустку в Анталію і вирушила поодинці підкорювати гірські вершини.

42-річна Яна Валеріївна пішла в похід 1 травня в районі Елькбайорю, де піднялася на висоту 1715 метрів на гору Оленячої мечеті.

Українка відправила своїй мамі 2 травня повідомлення з привітаннями з Великоднем і написала: "Я на висоті". Потім кілька днів сигнал телефону був активний в цій місцевості, а потім акумулятор сів і зв'язок зник повністю.

Яна Кривошея повинна була повернутися додому в Одесу 10 травня.

Після звернення рідних українки турецькі пошуково-рятувальні команди жандармерії розпочали пошуки.

Згодом до Туреччини відправився рідний брат Яни, який разом з поліцією, рятувальниками і волонтерами тижнями намагався відшукати хоч якісь сліди сестри.

У Яни вдома залишився син.

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