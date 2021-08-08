У Туреччині пасажирський автобус вилетів з траси, загинули щонайменше 15 людей

У Туреччині пасажирський автобус вилетів з траси / NTV

У неділю вранці, 8 серпня, на заході Туреччини пасажирський автобус вилетів з дороги і перекинувся, в результаті чого загинули щонайменше 15 людей.

За даними журналістів, автобус, що виконував рейс "Зонгулдак – Ізмір", на повороті вилетів з проїжджої частини і перекинувся. Попри те, що рятувальники і бригади швидкої допомоги були відразу направлені на місце аварії, 11 людей загинули на місці, ще 4 померли вже в лікарні, повідомляє місцевий телеканал NTV.

На момент ДТП в салоні автобуса перебувало 32 людини, в тому числі двоє водіїв, які також померли. До лікарень госпіталізували ще 18 постраждалих пасажирів. Розпочато слідство, яке має встановити причини аварії.

Раніше на півдні Туреччини автобус з російськими туристами потрапив у масштабну аварію. В результаті зіткнення три людини загинуло, а ще п'ять отримали важкі поранення,

Перед цим в популярному курортному місті Мармарис вдруге за літо через спеку почалися лісові пожежі – вогонь біля готелів в районах Сітелер, Армуталан і Тюрбан. В результаті пожеж загинули вже вісім осіб.