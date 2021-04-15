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У Туреччині розкрили рішення США щодо військових кораблів у Чорному морі

15 квітня 2021, 11:29

У Вашингтона є ще три дні для вирішення питання з відправкою військових кораблів в Чорне море, сказав Мевлют Чавушоглу.

ВМС США
США скасували прохід військових кораблів до Чорного моря / Reuters

США прийняли рішення про скасування проходу своїх військових кораблів до чорноморської акваторії, про що раніше була досягнута домовленість з Анкарою. Якщо у Вашингтоні змінять своє рішення, то протягом 3 днів у американців є можливість відправити кораблі в Чорне море. Інакше потрібно буде оформляти нове повідомлення за 15 днів до запуску суден. Про це заявив глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу.

У ефірі телеканалу NTV він сказав про те, що американці усно сказали Анкарі щодо скасування проходу кораблів. Своє рішення США мають право змінити протягом 3 днів.

"Нам (США) усно сказали, що прохід кораблів скасовано. Однак якщо вони поміняють своє рішення, у них є ще три дні, щоб використовувати попереднє повідомлення і відправити кораблі – повідомлення буде ще дійсно. Якщо протягом трьох днів кораблі не пройдуть, то їм знову потрібно буде робити повідомлення за 15 днів до передбачуваного проходу", - пояснив дипломат, підкресливши, що були скасовані 5 з 14 повідомлень США про прохід американських військових кораблів до Чорного моря.читайте такожМорська авіація і стрільби: кораблі ЧФ РФ вийшли на навчання в Чорне море

Нагадаємо, у МЗС Туреччини раніше заявляли, що ракетні есмінці США Donald Cook і Roosevelt знаходяться в акваторії Середземного моря. Планувалося, що судна опиняться в Чорному морі 14 і 15 квітня, проте пізніше на рівні ЗМІ повідомлялося про скасування Вашингтоном свого рішення.

Військові кораблі США в Чорному морі

  • У Вашингтоні у зв'язку зі стягуванням Росією військ до кордонів України прийняли рішення про розміщенні військових кораблів США у Чорному морі. Передбачалося, що кораблі перебуватимуть в чорноморській акваторії з 14-15 квітня по 4-5 травня. До цього Штати отримали відповідний дозвіл від Туреччини, яка контролює протоки Босфор і Дарданелли.
  • У Міноборони США заявляли, що відправка кораблів американських військово-морських сил повинна продемонструвати контроль Вашингтона над ситуацією. Також у Америці обіцяли запустити розвідувальні літаки над Чорним морем з метою контролю переміщення військ РФ в окупованому Криму.

новини США Чорне море Мевлют Чавушоглу новини Туреччини
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