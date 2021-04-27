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У Туреччині розповіли, чи торкнеться локдаун туристів з України

27 квітня 2021, 21:01

Керівник Міністерства культури і туризму Туреччини Нурі Ерсой дав коментар з приводу того, чи торкнеться українських туристів коронавірусний локдаун.

Туреччина, локдаун
У Туреччині розповіли, чи торкнеться локдаун туристів з України / Reuters

Керівник Міністерства культури і туризму Туреччини Нурі Ерсой заявив, що жорсткі коронавірусні обмеження, які турецька влада вводить з 29 квітня по 17 Травня, не торкнуться туристів ‒ в тому числі і українців. Про це чиновник заявив під час зустрічі з Міністром культури України Олександром Ткаченком в рамках засідання робочої підгрупи з питань прав туристів і безпеки туризму Туреччини та України, повідомляє Укрінформ.

"Обмеження не включають туристів, які відвідують Туреччину. Вони можуть гуляти вулицями зі своїми паспортами, якщо хочуть. Обмеження, які були введені, спрямовані на зменшення кількості випадків інфікування в нашій країні. Комендантська година не стосується туристів, які прибули в країну з-за кордону", - сказав Ерсой.

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Локдаун в Туреччині - про що повідомлялося раніше:

  • Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган оголосив повний локдаун у Туреччині, починаючи з 19:00 29 квітня до 05: 00 ранку 17 травня (три тижні).
  • По неділях буде повністю заборонена робота навіть продуктових магазинів.
  • Повний локдаун означає комендантську годину, заборону виходити на вулицю за винятком продуктових маркетів. Ті, хто працюють, можуть пересуватися тільки за спеціальними дозволами.
  • Крім того, 13 травня країна відзначатиме закінчення Рамадану, яке передбачає велике святкування і 4 дні вихідних. Однак локдаун торкнеться і весняного свята.
Олександр Ткаченко новини Туреччини локдаун
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