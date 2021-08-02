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У Туреччині розбився автобус із російським туристами

2 серпня 2021, 21:28

ДТП сталася в районі Манавгата близько 18: 00. Автобус перевозив до аеропорту групу з 22 російських туристів, які завершували відпочинок в Антальї.

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У Туреччині автобус з туристами з РФ потрапив у ДТП

У провінції Анталья на півдні Туреччини автобус із російськими туристами потрапив у масштабну аварію. У результаті зіткнення три особи загинуло, а ще п'ятеро отримали важкі поранення, повідомляє генконсульство РФ в Антальї в понеділок, 2 серпня.

За даними дипломатів, ДТП сталася в районі Манавгата близько 18: 00. Автобус перевозив до аеропорту групу з 22 російських туристів, які завершували відпочинок в Антальї.

"У результаті аварії загинули три росіянина, п'ятеро отримали важкі поранення. Двоє із них перебувають у реанімаційному відділенні. Всі постраждалі доставлені до місцевої лікарні для отримання першої медичної допомоги та додаткового огляду. Співробітник генконсульства виїхав до місця аварії для з'ясування ситуації та обставин ДТП", – йдеться в повідомленні.

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У свою чергу компанія Інтурист уточнила, що серед туристів було дев'ятеро дітей. При цьому до лікарні було госпіталізовано 16 росіян.

Нагадаємо, у селі Мохнатин Новобілоуської ОТГ сталася жахлива ДТП, в якій загинули двоє чоловіків. Легковий автомобіль в'їхав в приватний будинок. Дівчина 2003 року народження, яка керувала транспортним засобом, не впоралася з керуванням. Згодом машина влетіла у приватний будинок.

Також раніше у селі Димер під Києвом сталася смертельна ДТП. В аварії загинули дві особи, в тому числі дитина - жителі села Катюжанка. Після наїзду на пішоходів, авто винесло на зустрічну смугу руху під фуру. На трасі утворився затор.

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