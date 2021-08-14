У Туреччині розбився літак РФ: в живих не залишилося нікого

Пожежі в Туреччині / Reuters

Російський літак-амфібія Бе-200 зазнав аварії на південному сході Туреччини в суботу, 14 серпня. Екіпаж Міноборони РФ допомагав гасити лісові пожежі в курортній країні.

На борту судна перебували вісім осіб, з яких п'ятеро росіян. Як повідомляє телеканал NTV, всі вони загинули.

Зазначається, що літак розбився біля міста Кахраманмараш. У Мережі з'явилося Відео його палаючих уламків.

Також відомо, що зв'язок з повітряним кораблем був втрачений через деякий час після початку гасіння. Передбачається, що він не зміг набрати необхідну висоту після того, як завантажився водою. Пожежний літак врізався в скелі.

На місці аварії вже працює пошуково-рятувальна група.

У Міноборони РФ розповіли, що на борту були п'ять російських військовослужбовців і три представники Туреччини, які вказували екіпажу на осередки гасіння вогню.

Нагадаємо, по Турції вдарили потужні зливи і смертоносні паводки. На даний момент число жертв повеней і селевих потоків в Чорноморському регіоні Туреччини досягло 40 осіб. Міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу назвав стихію найстрашнішим паводком з тих, що він бачив досі.