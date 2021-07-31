У Туреччині затримали підозрюваного у підпалі лісів

Влада Туреччини затримала підозрюваного в підпалах лісів / Reuters

У Туреччині в суботу, 31 липня, був затриманий підозрюваний у підпалі лісів, через що виникли масові пожежі в країні.

Про затримання заявив президент країни Реджеп Таїп Ердоган.

Як повідомляє ВВС, затримання нібито причетного до підпалів лісових насаджень відбулося в турецькій провінції Мугла.

"Є один затриманий в Міласі. Якщо це диверсія, то покарати винних - наш обов'язок", - заявив Ердоган.

Нагадаємо, Туреччину охопили масові пожежі. Горять безліч лісів. Вогонь близький до готелів, через це туристи йдуть ночувати на пляжі. Станом на 30 липня було відомо про 4 жертви вогню і понад півтори сотні потерпілих, 50 з яких госпіталізовані в лікарні.

Додамо, у п'ятницю, 30 липня, Україна направила на допомогу Туреччині два літаки ДСНС. Відпочивальники стверджують, що в небі невпинно літають вертольоти і скидають воду, намагаючись загасити вогонь. Люди страждають від їдкого диму.

Також раніше Главред писав, що Грецію через 40-градусну спеку спіткали масові лісові пожежі. Тільки за останню добу в країні зафіксовано 46 осередків загоряння.