У Туреччині закрили готель після вечірки з українцями без масок

Вечірка в готелі "Босфор" / скріншот з відео

У Туреччині, яка закрилася на локдаун до середини травня, через порушення коронавірусних правил почали закривати готелі, в яких відпочивають українці. Зокрема, 3 травня в Анталії після гучного скандалу припинив роботу новий 5-зірковий готель Bosphorus Sorgun ("Босфор") в районі Манавгат.

На Великдень 2 травня у "Босфорі" пройшла масова вечірка без масок і дотримання дистанції, за участю гостей з України, Росії та Білорусі (росіяни після закриття польотів до Туреччини добираються туди манівцями), повідомляє Страна.

У Мережу злили фото і відео вечірки, після чого почався скандал. У готель на перевірку відразу ж приїхали представники міністерств і почали розслідування. Представник готелю заявив, що фото і відео вечірки, зробив аніматор-українець з іншого готелю, який відпочивав у них того вечора.

Губернатор Анталії Ерсін Язіджи заявив в ефірі CNN Türk, що готель закрито. Також у власників відкликали туристичний сертифікат, без якого вони не зможуть функціонувати. Гостей - а це п'ять сотень людей з країн колишнього СРСР - розселили по інших готелях. Ніч у закритому готелі коштувала 5-7 тисяч грн у сезон.

Українка Оксана, яка працює в іншому готелі в Анталії, розповіла в коментарі виданню "Страна" подробиці ситуації.

"У готелі в основному відпочивають українці та росіяни, ясно, що вони святкували Великдень. Але вечірка - це голосно сказано. На честь свята в обід співробітники готелю в масках почали роздавати гостям біля басейну фарбовані яйця, туристи були без масок. Це зняв аніматор, він сам з України, але працює в іншому готелі. Навіщо він це зробив, неясно. Одні кажуть, що раніше він працював в цьому готелі, його звільнили, і він зробив це як помсту, інші - що його "заслав" конкурентний готель зняти компромат. Хлопець проник до готелю під виглядом гостя, заплатив за ніч (потім, коли з'ясувалося, що він злив це відео, гроші йому повернули). Відео всього дві хвилини. Але шухер великий, з'їхалися люди з міністерств охорони здоров'я, а також молоді та спорту, губернатор Анталії. Турки ще більше почали обурюватися, чому вони сидять на локдауні без роботи, на вулицю можуть вийти лише до найближчого магазину, за відсутність маски штрафують, у той час як "росіяни" (для них росіяни - і росіяни, і українці), мовляв, влаштовують алкогольні тусовки. Кажуть, що закриття готелю - це така показова акція залякування, щоб інші насторожилися. Адже в інших готелях теж проходять вечірки без масок", - розповіла Оксана.

Локдаун в Туреччині - про що йшлося раніше: