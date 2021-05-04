УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

У Туреччині закрили готель після вечірки з українцями без масок

4 травня 2021, 11:45

Готель закрито, у його власників відкликали туристичний сертифікат. Гостей - а це п'ять сотень людей з країн колишнього СРСР - розселили по інших готелях.

false
Вечірка в готелі "Босфор" / скріншот з відео

У Туреччині, яка закрилася на локдаун до середини травня, через порушення коронавірусних правил почали закривати готелі, в яких відпочивають українці. Зокрема, 3 травня в Анталії після гучного скандалу припинив роботу новий 5-зірковий готель Bosphorus Sorgun ("Босфор") в районі Манавгат.

На Великдень 2 травня у "Босфорі" пройшла масова вечірка без масок і дотримання дистанції, за участю гостей з України, Росії та Білорусі (росіяни після закриття польотів до Туреччини добираються туди манівцями), повідомляє Страна.

У Мережу злили фото і відео вечірки, після чого почався скандал. У готель на перевірку відразу ж приїхали представники міністерств і почали розслідування. Представник готелю заявив, що фото і відео вечірки, зробив аніматор-українець з іншого готелю, який відпочивав у них того вечора.

Губернатор Анталії Ерсін Язіджи заявив в ефірі CNN Türk, що готель закрито. Також у власників відкликали туристичний сертифікат, без якого вони не зможуть функціонувати. Гостей - а це п'ять сотень людей з країн колишнього СРСР - розселили по інших готелях. Ніч у закритому готелі коштувала 5-7 тисяч грн у сезон.

Українка Оксана, яка працює в іншому готелі в Анталії, розповіла в коментарі виданню "Страна" подробиці ситуації.

"У готелі в основному відпочивають українці та росіяни, ясно, що вони святкували Великдень. Але вечірка - це голосно сказано. На честь свята в обід співробітники готелю в масках почали роздавати гостям біля басейну фарбовані яйця, туристи були без масок. Це зняв аніматор, він сам з України, але працює в іншому готелі. Навіщо він це зробив, неясно. Одні кажуть, що раніше він працював в цьому готелі, його звільнили, і він зробив це як помсту, інші - що його "заслав" конкурентний готель зняти компромат. Хлопець проник до готелю під виглядом гостя, заплатив за ніч (потім, коли з'ясувалося, що він злив це відео, гроші йому повернули). Відео всього дві хвилини. Але шухер великий, з'їхалися люди з міністерств охорони здоров'я, а також молоді та спорту, губернатор Анталії. Турки ще більше почали обурюватися, чому вони сидять на локдауні без роботи, на вулицю можуть вийти лише до найближчого магазину, за відсутність маски штрафують, у той час як "росіяни" (для них росіяни - і росіяни, і українці), мовляв, влаштовують алкогольні тусовки. Кажуть, що закриття готелю - це така показова акція залякування, щоб інші насторожилися. Адже в інших готелях теж проходять вечірки без масок", - розповіла Оксана.

Локдаун в Туреччині - про що йшлося раніше:

  • Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган оголосив повний локдаун у Туреччині, починаючи з 19:00 29 квітня до 05:00 ранку 17 травня (три тижні).
  • У неділю буде повністю заборонено роботу навіть продуктових магазинів.
  • Повний локдаун означає комендантську годину, заборону виходити на вулицю, за винятком продуктових маркетів. Ті, хто працюють, можуть пересуватися тільки за спеціальними дозволами.
  • Крім того, 13 травня країна відзначатиме закінчення Рамадану, яке передбачає велике святкування і 4 дні вихідних. Однак локдаун торкнеться і весняного свята.

новини Туреччини локдаун
Зараз ви переглядаєте новину «У Туреччині закрили готель після вечірки з українцями без масок». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Чому не можна витирати обличчя рушникомЧому не можна витирати обличчя рушником В Україні впав міст, який відремонтували за ПорошенкаВ Україні впав міст, який відремонтували за Порошенка В ЄС дали "зелене світло" на в'їзд туристам: кому відчинять дверіВ ЄС дали "зелене світло" на в'їзд туристам: кому відчинять двері Восени на Україну чекає COVID-21: лікар розповіла, чим це загрожуєВосени на Україну чекає COVID-21: лікар розповіла, чим це загрожує Найгірші аксесуари для жінок після 40 роківНайгірші аксесуари для жінок після 40 років

Останні новини

16:34
Що робити з кривавими мазолями: чотири способи впоратися з ними
16:30
У Returnal знайшли чіти – для їх використання потрібна клавіатура Відео
16:27
В Іспанії поліція затримала підозрюваного у вбивстві силовиків на Майдані Відео
16:20
У що пограти в травні – найочікуваніші проєкти цього місяця Відео
16:11
Авокадо на сніданок: три найсмачніших рецептів Відео
Реклама
16:07
Гороскоп на завтра всіх знаків Зодіаку: пристрасний день та любовні перевороти Відео
16:00
Колишня ведуча Орла і решка Регіна Тодоренко потрапила в лікарню
15:49
Червоне, ігристе або кріплене: які вина найкорисніші Відео
15:45
Три області України вийдуть з червоної зони карантину Фото Відео
15:30
Нові складні Самсунги не змогли зберегти в таємниці: ось, якими вони будуть Фото
15:24
Нерегулярні місячні: коли це привід бігти до лікаря Відео
15:16
Ветерана АТО, який брав участь у безладах під ОП, позбавлено ордена Відео
14:54
Точний місячний календар стрижок на травень 2021: щасливі дні Відео
14:30
Нові секретні ігри, які вийдуть у 2021 році
14:26
Росія заборонила експортувати гречку в Україну Відео
14:22
З'явився новий банківський троян, що поширюється через непристойні картинки
14:18
Співак Дзідзьо сказав, що залишить дружині Славі після розлучення
14:17
Рейтинг Зеленського різко пішов вгору: всі дані Відео
14:02
Порошенко з'їздив на Кіпр заради Дня народження цивільного чоловіка Лободи - ЗМІ Відео
13:53
Назвали офіційну причину смерті принца Філіпа через місяць після смерті
Реклама
13:30
Нудить після бурхливого пияцтва: чотири перевірених ліки від похмілля Відео
13:17
Google зачистить Play Маркет від "клікбейтних" додатків
13:05
Охорона російського репера атакувала українця в київському ресторані Відео
12:57
"Велике будівництво": на трасі Дніпро-Решетилівка звели 100-метровий міст
12:51
Київ атакують стихії – синоптик попередила про негоду Відео
12:50
У Туреччині поліція затримала українок за фотозйомку в голому вигляді Відео
12:24
У GSC розповіли, скільки часу займе проходження S.T.A.L.K.E.R. 2 Відео
12:13
Вагітна телеведуча в бікіні приголомшила шанувальників спокусливою фігурою
11:44
У Києві копи за "п'яне водіння" затримали ветерана АТО, який бився з Кивою Відео
11:36
Що локдаун і карантин зробили з імунною системою людини: розбиралися вчені Відео
11:09
Бойовики обстріляли на Донбасі лікарню з хворими Фото Відео
11:05
Ані Лорак вразила сексуальним тілом на гарячому фото в морі
10:57
Російський гелікоптер вторгся в Україну: Дейнеко пояснив, чому його не збили Відео
10:50
Візит держсекретаря США в Україну: ЗМІ дізналися час прибуття та першої зустрічі Відео
10:36
Чого чекати після відставки міністра фінансів Погляд
10:31
Прикордонник розповів, навіщо Росія брязкала зброєю поблизу України Відео
10:08
Вторгнення Росії з боку Криму: у Держприкордонслужбі оцінили шанси Відео
10:01
Депресія або Альцгеймера: як вчасно розпізнати стан Відео
09:14
ЗМІ назвали можливу дату зустрічі Байдена і Путіна Відео
09:02
Сезон кліщів стартував: лікарка розповіла, як уберегтися і що робити після укусу Відео
Реклама
08:47
Два щасливих роки Зеленського Погляд
08:19
В Україні різко впала кількість нових діагнозів COVID-19 Відео
08:01
Очільник УПЦ МП у Києво-Печерській лаврі закидав людей яйцями та "порвав" Мережу Відео
07:45
Вчені з Гарварду назвали п'ять вправ, які "роблять дива" з тілом Відео
07:32
Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 5 травня 2021: у що не можна йти Відео
07:28
Епідеміолог попередив про різке зростання захворюваності на COVID-19
07:11
У чому користь авокадо: медики знайшли нову властивість
07:01
У G7 пообіцяли стежити за агресією РФ та підтримали Україну Відео
06:54
Захід зробив Москві останнє попередження Погляд
06:27
Блінкен зробив заяву щодо РФ та її агресії проти України Відео
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти